IU acusa a Real de "echar balones fuera" en la polémica del SCS y de culpar a otros de su gestión

Publicado 22/08/2018 14:05:43 CET

Este partido extiende la responsabilidad de esta "crisis" en el SCS a Revilla y a Zuloaga

SANTANDER, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

IU acusa a la titular de Sanidad del Gobierno regional, María Luisa Real (PSOE), de "echar balones fuera" sobre la polémica en la contratación en el Servicio Cántabro de Salud (SCS), tilda de "chocantes" sus declaraciones en las que, a su juicio, "responsabiliza" a la Intervención de no haber remitido a la Fiscalía el informe provisional sobre las irregularidades y le pregunta "quién más tiene la culpa de su gestión".

Así ha reaccionado este partido, en un comunicado, a las explicaciones ofrecidas por la consejera de Sanidad, en las que alegaba que el Gobierno regional no había remitido a la Fiscalía el informe de la Intervención sobre estas irregularidades detectadas en la contratación del SCS porque era provisional.

Además, y después de que la Fiscalía le haya solicitado este informe, aseguró que lo remitiría "sin ningun problema" pero señaló que debía ser la Intervención, que es la que lo ha hecho, la que lo mandará.

"¿En qué quedamos: el informe no hace falta porque es provisional o no se envía porque no le corresponde", ha preguntado IU a Real después de sus declaraciones.

Así, después de que Real afirmara que se iba a enviar este informe provisional a la Fiscalía, una vez que ésta se lo ha pedido, IU ha apostillado que "parece" que entonces sí era "responsabilidad" y "decisión" de la consejera el remnitir o no el informe.

Para la coordinadora de IU, "todo son balones fuera para no remitir a la Fiscalía la información que este órgano le pedía en su investigación por la denuncia que presentó Izquierda Unida".

De hecho, ha recordado que la propia IU ya pidió formalmente el pasado 8 de agosto la remisión del informe de Intervención con el objeto de estudiarlo y poder hacérselo llegar a la Justicia, "visto que desde el Servicio Cántabro de Salud no daban visos de proceder a ello".

Asimismo, Martínez ha cuestionado el compromiso de Real y el Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) con la transparencia, señalando que "si Real no creyó conveniente enviar la documentación del SCS a la Fiscalía por iniciativa propia, al menos podría dejar de dar excusas ante una petición de la Fiscalía".

Del mismo modo, Martínez ha recordado que el interventor "no es la única persona a la que Real está culpando de asuntos que son de su responsabilidad" y ha afirmado que la consejera "pasó de negar todo a "señalar a la funcionaria que hizo la denuncia" para que luego le bastasen dos dimisiones en el Servicio Cántabro de Salud", la del gerente del SCS, Julián Pérez Gil, y la del subdirector de Gestión Económica del Servicio, Javier González.

Además, ha recordado que Real afirmó que estas dimisiones obedecían a "motivos personales" sin relación con la gestión del SCS, por lo que también ha emplazado a la consejera a que "aclare por qué dimitieron los altos cargos de SCS, si por las contrataciones irregulares o por motivos personales, porque ambas cosas son incompatibles".

En cualquier caso, IU ha extendido la responsabilidad por "una crisis" que, a su juicio, "está dejando tocada la imagen de la sanidad cántabra" tanto al presidente Miguel Ángel Revilla (PRC) como al líder de los socialistas cántabros, Pablo Zuloaga.

De Revilla, ha señalado "que bien podría inaugurar con el SCS su oficina anticorrupción" mientras que a Zuloaga le ha acusado de solo cesar cargos del Gobierno "cuando discrepan con él o denuncian irregularidades, pero nunca cuando las cometen".