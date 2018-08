IU critica que Real "no dé la cara" en el 'caso SCS'

Publicado 29/08/2018 16:44:18 CET

IU ha acusado a la consejera de Sanidad, María Luisa Real, de no "dar la cara" en el caso de irregularidades del Servicio Cántabro de Salud (SCS); le ha afeado que no haya comparecido junto con el gerente, Benigno Caviedes, en la comparecencia sobre las alegaciones presentadas, y ha "invitado" a la socialista a que, si "va a esconderse" y no "no tiene intención de responder por su gestión", se aparte.

La coordinadora autonómica de IU, Leticia Martínez, se ha pronunciado así, en un comunicado, después de la rueda de prensa ofrecida este miércoles por Caviedes, que ha comparecido junto a representantes de la Gerencia de Atención Primaria y la de los hospitales de Valdecilla, Sierrallana y Laredo, no así por la consejera que no ha acudido.

Para IU, Real ha marcado este miércoles con su ausencia "un nuevo hito en su despropósito habitual". "Sigue en su línea de no responder de forma transparente, en tiempo y forma, a un caso tan grave como es la constatación de irregularidades e ilegalidades en el Servicio Cántabro de Salud", ha opindo Martínez.

Para la líder de IU, el proceder seguido por Real es propio de alguien "que se quiere lavar las manos" y que "está intentando repartir las culpas entre sus subordinados para no asumir su responsabilidad".

"Primero no era nada, luego fue un problema con la funcionaria, después la culpa era de quienes dimitieron a pesar de que alegaron motivos personales, luego el informe no hacía falta y cuando se ha realizado la Intervención General ha constatado prácticas fuera de la Ley, y finalmente ha sido el fiscal el que ha sacado los colores a la Consejera pidiéndole el informe que ella misma debía haber hecho llegar nada más conocer su contenido", ha aseverado Martínez.

Ante estos hechos y la trayectoria de Real seguida durante estos últimos meses tras conocerse el caso y que IU lo llevase a la Fiscalía para su investigación judicial, Martínez ha insistido en "la necesidad" de que Real dimita o sea apartada del Gobierno "por sus máximos valedores", en alusión al secretario general del PSOE cántabro, Pablo Zuloaga, y el presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla.

"No es de recibo que alguien que se mueve en la negación de los hechos pese a estar constatados y que no asume su responsabilidad como gestora, siga un minuto más al frente de la Sanidad", ha reiterado.

Para Martínez, "ni Zuloaga ni Revilla pueden seguir dándose golpes en el pecho presumiendo de la defensa de la sanidad pública cuando siguen manteniendo a una persona cuyo proceder ha ido en contra del buen gobierno y que ha gestionado el dinero de todos los cántabros de esta forma y dando lugar a graves hechos".

Unos hechos que, según señaló IU en su denuncia, podrían implicar la comisión de delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, tipificados todos ellos en el Código Penal, los artículos 404, 428 y 432, además de la usurpación de funciones y falsedad en documento público, de los artículos 402 y 390 del mismo texto legal.