Maillo pide al PP cántabro trabajar en "unidad" con la dirección de Buruaga

La dirección regional está trabajando ya en la "puesta a punto" de las candidaturas y el programa para "ganar las próximas elecciones"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha pedido a los 'populares' de Cantabria "mirar al futuro" y trabajar con "unidad y cohesión" por los intereses de ciudadanos de la comunidad autónoma junto a la dirección regional y su presidenta, María José Sáenz de Buruaga.

Maillo ha expresado su apoyo a la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, por su "fuerza y serenidad" en los últimos tiempos en que el PP cántabro "no ha pasado buenos momentos" por la crisis derivada del congreso regional en el que ella arrebató el liderazgo a Ignacio Diego.

"La política no es nunca sencilla ni fácil, la política tiene estas cosas, pero lo importante en la vida es mantener la serenidad, la firmeza, la tranquilidad y el cariño y el apoyo de la gente", le ha dicho, y ha pedido a los afiliados y cargos públicos del PP cántabro apoyar a la dirección regional.

El coordinador del Partido Popular también ha trasladado el apoyo de la Dirección nacional a la alcaldesa de Santander, Gema Igual. "Suceder a Iñigo de la Serna no es fácil pero lo estás haciendo muy bien y tienes todo el apoyo de la dirección nacional para seguir haciéndolo", le ha dicho.

Maillo ha intervenido este sábado en la clausura de un encuentro de cargos y afiliados del PP de Cantabria, junto a Sáenz de Buruaga y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y ha hecho varias referencias a la situación de la comunidad. Sobre el presidente, Miguel Ángel Revilla, ha dicho que solo le puede valorarle como "locutor de televisión" y como gestor de la Comunidad solo por "negociar los presupuestos con un tránsfuga de Ciudadanos".

Frente a ello, ha considerado que la "alternativa" en Cantabria es el PP, un partido con "un proyecto muy de aquí" y que no necesita "ponerse el titulo de regionalista" para "defender los intereses de Cantabria y los de España" y, por ello, ha reivindicado que es el partido que "gana las elecciones" en la región.

Precisamente, volver a ganar las elecciones municipales y autonómicas y "gobernar" es "el reto" para 2019, ha enfatizado el coordinador general del PP, que ha alentado a los cargos públicos y afiliados a alcanzar la "unidad" en el partido para presentar "las mejores candidaturas" y en todos los municipios.

"No hay nadie que nos gane a amor a esta tierra", ha ensalzado, y les ha mandado un mensaje de "ilusión, fuerzas y esperanza" para las próximas elecciones, algo que también ha hecho la presidenta del PP regional, que ha pedido a los afiliados y cargos del partido "inteligencia, perseverancia y trabajo" para afrontar con éxito los comicios.

"SUPERADO EL AÑO DIFÍCIL"

Les ha asegurado que el "año difícil" que ha vivido el PP cántabro "ya lo hemos pasado y superado" y el partido está "vivo, con más ganas de trabajar que nunca y al servicio de todos los cántabros" y, por ello, ha advertido que "los enredos internos o las alternativas oportunistas" no les desviarán "ni un milímetro de lo importante".

De hecho, ha avanzado que la formación regional ya está trabajando en la "puesta a punto" de las candidaturas y el programa para "ganar las próximas elecciones" y ha enfatizado que, para ello, cuenta "con todos porque en este PP de puertas abiertas no sobra nadie que quiera unir, crecer y construir".

"Es el momento de los idealistas y los valientes, el momento de que todos aquellos que creemos que hay otra Cantabria mucho mejor y que no tememos dar un paso al frente para conseguirlo", ha enfatizado Sáenz de Buruaga, que ha asegurado que la comunidad necesita al PP frente "al peor balance de Revilla en sus 20 años de responsabilidades en el Gobierno regional".

A su juicio, el Ejecutivo PRC-PSOE es "caótico", debido a la "ausencia de dirección política y de una acción coordinada y coherente", y lo único que ha consolidado en esta legislatura es "el estatus de región rezagada" y, de seguir en el mismo camino, "acabaremos siendo una de las regiones más depauperadas, porque quien crece sistemáticamente por debajo de la media acaba en el pelotón de cola".

Y, ha destacado, esto lo han dicho "alto y claro" los sindicatos CCOO y UGT y los empresarios cántabros (CEOE-Cepyme). "Hay un consenso total en que Cantabria está abandonada por su presidente, un presidente que no ejerce sus obligaciones" y no comprende que "una cosa es la pizarra de un plató de televisión y otra bien distinta gobernar una comunidad".

"EL GOBIERNO DE REVILLA SE CARGA CANTABRIA"

"El Gobierno de Revilla se está cargando Cantabria", ha dicho, y se ha referido a proyectos estratégicos del bipartito como la rehabilitación del túnel de la Engaña, que "ni siquiera se atrevió a presentar en Fitur", o el PSIR del Llano de la Pasiega en el que "no ha empezado con buen pie".

Sobre éste, la presidenta 'popular' ha afirmado que el PP siempre ha apoyado el proyecto. "Siempre hemos dicho sí a La Pasiega porque el puerto no necesita La Pasiega pero Cantabria sí" y ha manifestado que ahora le toca a Revilla demostrar que el proyecto es "viable y no otro de cartón piedra" y ha esperado que "ahora que sabe que lo tiene que financiar su gobierno no deje de ser estratégico".

Para Sáenz de Buruaga, "este Gobierno no tiene más balance de legislatura que jurar que hará algo en la siguiente" y también ha criticado que PRC-PSOE continúe con el discurso de "Rajoy no nos paga y España nos roba, populismo puro con el que pretende tapar su propio fracaso".

En este sentido, ha lamentado la "mera representación" que están haciendo regionalistas y socialistas con la reclamación judicial de la financiación de Valdecilla porque saben que es "un viaje a ninguna parte" ya que el dinero no se recibió en 2016 (22 millones) porque el Gobierno regional "fue incapaz de justificar y de cobrar la aportación" del Estado. Mientras, ha dicho, el PP está trabajando para que en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) haya una nueva partida para el hospital.

Por otro lado, ha reivindicado el trabajo del ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, al que PRC y PSOE "siguen combatiendo inútilmente" mientras él moviliza en la región "más de 3.200 millones de euros en una catarata de licitaciones, adjudicaciones y obras nunca antes vista en esta tierra" y con la que, a su juicio, se demuestra que es el Gobierno de Rajoy el que hace que Cantabria lidere el crecimiento en licitación.

"Está claro que lo mejor para Cantabria y para España es que el Gobierno de Mariano Rajoy dure hasta 2020 y que Iñigo de la Serna sea ministro hasta 2020", ha enfatizado Sáenz de Buruaga.