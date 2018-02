Mañanes: La evaluación del calendario escolar no deslegitima a Ramón Ruiz

Actualizado 13/02/2018 16:59:30 CET

"Es difícil criticar que se evalúe algo", replica el consejero a los sindicatos docentes

CASTRO URDIALES, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Cantabria, Francisco Fernández Mañanes, ha vuelto a mostrar su "extrañeza" ante las críticas de algunos sindicatos por la encuesta sobre el calendario escolar que se va a realizar a la comunidad educativa, y ha recalcado que con esta medida, "no está deslegitimando en absoluto" a su antecesor en el cargo, Ramón Ruiz, que también lo evaluó.

"Es verdad que no llegó a todos los miembros de la comunidad educativa; era el primer curso y entiendo que quizás no tuviera el tiempo suficiente; la evaluación se soportó más en un informe del Consejo Escolar, pero evaluó el calendario, por tanto yo no estoy deslegitimando en absoluto, estoy haciendo lo mismo y lo que creo que debe hacerse con cualquier medida que se plantea para mejorar el rendimiento escolar, el bienestar físico y emocional de los alumnos y el clima escolar", ha señalado.

A preguntas de la prensa tras la reunión que ha mantenido con los directores de los centros escolares de Castro Urdiales, el consejero ha reiterado que considera "absolutamente relevante" saber si esos objetivos se están cumpliendo y en qué medida, porque "en su caso, si hay que introducir alguna rectificación al calendario, a tiempo estaremos", pero "si no conocemos la realidad, difícilmente sabremos si se están cumpliendo los objetivos".

Ha recalcado que ahora no se trata de si se está a favor o en contra del calendario, sino que "estamos en este primer paso" que es la evaluación, "como ya se hizo el año pasado". "Me extraña que el año pasado no se planteara ningún tipo de crítica u objeción y este año sí", ha comentado.

También le "llama la atención" que el sindicato ANPE haga alusión a unas preguntas que a su juicio no son adecuadas cuando la Consejería todavía "no ha publicado el cuestionario". Al igual que este lunes, ha reiterado que el difundido por un medio "no se corresponde con la realidad". "Me temo que es un cuestionario anterior", ha apostillado.