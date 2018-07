Mañanes, "decepcionado", no estará en la Ejecutiva y pide a Díaz Tezanos un esfuerzo de integración

Actualizado 31/03/2012 19:19:34 CET

Cumplirá con sus "obligaciones" como diputado "hasta el último día", y después "volverá a ser un militante de base"

SANTANDER, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado Francisco Fernández Mañanes no ha ocultado su "decepción" ante el resultado obtenido por su candidatura a la Secretaría General del PSC-PSOE en el XII Congreso Regional, y ha felicitado a su oponente y nueva secretaria general, Rosa Eva Díaz Tezanos, por su victoria, al tiempo que le he pedido "un esfuerzo por integrar al máximo número de militantes" y a las diferentes corrientes del partido.

Mañanes ha subrayado que Díaz Tezanos, a la que ha deseado "lo mejor", "tiene ahora la oportunidad de hacer ese nuevo partido que nos ha anunciado", y ha destacado que "no quiere ser un estorbo", por lo que no estará en la nueva Ejecutiva ni siquiera en el supuesto de que Díaz Tezanos se lo proponga, y volverá a ser un militante de base, que en su opinión, es "lo más razonable".

"Después de haber confrontado -con Díaz Tezanos-, no creo que deba estar en esa Ejecutiva", señaló a preguntas de los periodistas el que ha sido por segunda vez aspirante a la Secretaría General del PSOE, la primera vez en el año 2000 frente a Dolores Gorostiaga, con la que consiguió un resultado mucho más apretado que ahora, 12 años después, con la sucesora y mano derecha de ésta, Rosa Eva Díaz Tezanos, que le ha ganado por 66 votos (232-166).

Mañanes ha reconocido que la victoria de su oponente ha sido "clara y contundente" y ha confesado que esperaba un resultado más ajustado. "Yo entiendo el cambio de una forma distinta, pero este es el cambio que han querido los delegados, y antes que nada soy un demócrata", explicó.

En su opinión, el PSOE necesitaba "un nuevo impulso y un cambio real y efectivo" que los delegados, que han ejercido el voto de una forma "libre y responsable", no han considerado necesario. Está claro, añadió, que "el cambio que he propuesto" no es el que esperaban los delegados, que se han decantado por una opción "más continuista y conservadora".

"DECEPCIÓN"

En todo caso, Mañanes asume la "responsabilidad" de no haber sido "capaz de dar la confianza suficiente" a los delegados como para ganar el Congreso. El candidato ha reconocido con sinceridad que se siente "decepcionado", máxime después de la "calurosa acogida" que tuvo su intervención ante el Plenario del Congreso, con aplausos hasta una decena de veces frente a un único aplauso de la otra candidata.

"No me gusta ser cínico, salía a ganar y no haberlo hecho supone una decepción", dijo el camargués, que "lo siente especialmente" por quienes le han apoyado y alentado a dar este paso. A preguntas de la prensa sobre el proceso congresual, afirmó que "desde luego no ha sido ejemplar", y volvió a lamentar la ausencia de Juventudes Socialistas, aunque puntualizó que al margen de las incidencias en JSC y la Agrupación de Astillero "el proceso ha discurrido con normalidad".

Por último, Mañanes ha explicado que cumplirá con sus "obligaciones" como diputado "hasta el último día", y después retomará su "compromiso vital" con su "bellísima profesión" -profesor-, y su familia, que "me espera desde hace tiempo" -dijo-.