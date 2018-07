Martín augura que en 2010 se notará un "cambio drástico" en el Besaya por la depuradora de Sniace

Actualizado 27/01/2010 14:36:45 CET

SANTANDER, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Francisco Martín, augura que este 2010 será el año en que se notará un "cambio drástico" en la calidad del río Besaya tras la puesta en marcha de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la empresa Sniace.

Tras admitir que en la actualidad las "condiciones ambientales" del río "no son buenas" debido a la presión de los vertidos industriales, recordó que la empresa de Torrelavega ha comenzado este mes a verter "en condiciones adecuadas".

Por tanto, cuando empiecen a notarse los efectos del cambio en los vertidos habrá un "cambio drástico" en estos "vertidos históricos" que afectaban de forma negativo al río Besaya a su paso por la fábrica.

No obstante, subrayó que en los últimos dos años se está comprobando un cambio en la desembocadura del Besaya, en la zona de Suances, donde se han detectado peces y aparece "verdín" en los barcos, que antes no se producía por la falta de oxígeno. Y también se han identificado nuevas especies que antes no poblaban la Ría de San Martín.

La depuradora realiza una segregación de vertidos, y cuenta con una subestación eléctrica.

Además está compuesta por una arqueta by-pass, el bombeo y pretratamiento, un tanque de homogeneización, reactores biológicos, un tanque de coagulación-floculación, los decantadores, un reactor biológico de fangos activos, un edificio de control, línea de fangos y almacenamiento de químicos, y un edificio de soplantes.