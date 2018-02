Más de 400 escolares de Cantabria no acuden a clase por la nieve

Actualizado 06/02/2018 18:12:51 CET

SANTANDER, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 400 escolares cántabros no han podido asistir este martes a clase por el temporal que azota la región desde la pasada semana, con importantes nevadas que afectan a las carreteras por las que han de discurrir los autobuses de transporte escolar.

Según los datos aportados por la Consejería de Educación del Gobierno regional, en Reinosa varias rutas de transporte escolar han sido suspendidas lo que ha provocado que no hayan podido acudir a clase 150 alumnos del instituto y otro medio centenar del colegio Alto Ebro.

También en el sur de la comunidad autónoma ha habido incidencias en el transporte escolar, que no ha funcionado en Mataporquera donde, según Educación, 25 estudiantes no han asistido a clase. La misma situación se ha dado en Polientes, donde han faltado 20 alumnos, y en Paracuelles, con una incidencia de 54 escolares.

En Soba, tanto la Escuela Hogar como el colegio Jerónimo Sainz de la Maza no han abierto sus puertas, aunque la incidencia en el número de alumnos no llega a los 50, y en el instituto de Ramales de la Victoria faltan precisamente los alumnos de la zona de Soba.

En Polaciones no han asistido a clase los ocho alumnos que utilizan el transporte escolar y en San Pedro del Romeral sólo han acudido la profesora y dos niños y han faltado cinco escolares. Una situación similar se ha dado en las comarcas altas del Miera, donde

los alumnos de Valdició, Calseca, Merilla y otros barrios no han podido asistir a clases, aunque no superan la veintena.