Modesto Piñeiro se presentará a la reelección como presidente de la Cámara de Comercio

Actualizado 27/01/2010 13:21:05 CET

SANTANDER, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El actual presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Modesto Piñeiro, tiene la intención de presentarse a la reelección en el cargo con motivo de las elecciones en esta institución, proceso que se inició ayer, 26 de enero.

Pero, para optar a la Presidencia de la Cámara, Piñeiro deberá obtener primero la confianza del Pleno (integrado por 48 miembros) y ser elegido en su categoría, la de Transportes y servicios de pasajeros.

Así lo precisó a Europa Press Piñeiro, quien indicó que se encuentra "ilusionado" y "animado". "Si no, no me presentaría", añadió.

En cualquier caso, el presidente de la Cámara indicó que el proceso "no ha hecho más que empezar", por lo que no tiene "ni idea" si se presentarán más candidatos.

Piñeiro es miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de Cantabria desde 1991 y ocupa la presidencia desde 1998. Las últimas elecciones camerales se celebraron hace cuatro años, en 2006.

PROCESO ELECTORAL

El proceso electoral desembocará en la formación de un nuevo Pleno y un nuevo Comité Ejecutivo y en la designación de un nuevo presidente, los tres órganos de gobierno de la institución, después de que la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria publicara el pasado lunes, 25 de enero en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la convocatoria de elecciones en las dos Cámaras existentes en la región, la de Cantabria y la de Torrelavega.

Los más de 40.000 electores de la Cámara de Cantabria están llamados a las urnas para elegir a los 48 integrantes del Pleno, que será el que designe a los siete miembros del Comité Ejecutivo (presidente, dos vicepresidentes, un tesorero, un vocal contador y dos vocales) de entre sus componentes.

El 3 de febrero se constituirá la Junta Electoral Provincial, formada por tres representantes de los electores de la Cámara, elegidos mediante sorteo, y dos representantes de la Consejería de Economía y Hacienda, que ejerce de autoridad tutelante.

El 5 de febrero es la fecha límite establecida para la presentación de candidaturas, es decir, que se dispone de un plazo de 10 días a partir de la publicación de la convocatoria de elecciones en el BOC.

Las votaciones se celebrarán el 23 de marzo en la propia sede de la Cámara de Cantabria, donde estará ubicado el Colegio Electoral único. En la Cámara de Cantabria votan todos los electores de la comunidad autónoma de Cantabria, excepto los del municipio de Torrelavega, que lo hacen en la Cámara torrelaveguense.

Está previsto que, como muy tarde, a primeros de abril tomen posesión los vocales electos, se constituya el Pleno y se produzca la elección del presidente y del Comité Ejecutivo de entre sus miembros.

Para poder votar en las elecciones de la Cámara, basta con figurar en el Censo Electoral. Cada empresa puede elegir, exclusivamente, a los candidatos del grupo o grupos del Impuesto de Actividades Económicas en que figure inscrito.

Además de los 43 vocales designados en las urnas, la Cámara de Cantabria cuenta con otros cinco miembros plenarios que son elegidos por el propio Pleno de entre los siete candidatos propuestos por las organizaciones empresariales que sean a la vez intersectoriales y territoriales más representativas. Normalmente se trata de personas de reconocido prestigio en la vida económica y empresarial de Cantabria.

La renovación de los Plenos de las Cámaras de Comercio se realiza de forma casi simultánea en las 88 Cámaras, algunas de las cuales se encuentran inmersas ya en el proceso de renovación de sus órganos de gobierno.