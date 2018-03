NNGG acerca a Santander su campaña nacional a favor de la prisión permanente revisable

Publicado 10/03/2018 12:57:38 CET

La secretaria general de la organización juvenil y la presidenta del PP en Cantabria critican la "ambigüedad" de Cs, un partido "veleta"

SANTANDER, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Nuevas Generaciones, la organización juvenil del Partido Popular, ha llevado este sábado su campaña nacional a favor de la prisión permanente revisable a Santander, donde junto al PP de Cantabria, ha recogido firmas contra la derogación de esta figura penal que, según sostienen, apoya "el 80%" de la ciudadanía.

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y la secretaria general de NNGG España, Reyes Fernández, han defendido que la prisión permanente revisable es una "demanda social" y han criticado al PSOE y a Ciudadanos por su postura en el Congreso de los Diputados ante la tramitación de una proposición de ley del PNV para iniciar su derogación -el PSOE votó a favor y Cs se abstuvo-.

En un encuentro con los medios de comunicación en la plaza del Ayuntamiento de Santander, la secretaria general de NNGG España ha trasladado un "mensaje de apoyo y ánimo" al niño Gabriel, a sus padres y las familias de las dos chicas asturianas desaparecidas, y su "esperanza" de que aparezcan "pronto y con vida".

Sáenz de Buruaga ha dicho que el PP de Cantabria "ha dado la batalla en el Parlamento, en los ayuntamientos y ahora salimos a la calle" para apoyar la campaña informativa de NNGG y contribuir a la recogida de firmas en contra de la derogación de la prisión permanente revisable, que también se canalizará a través de las juntas locales.

Buruaga ha reiterado que la prisión permanente revisable, introducida en el año 2015 en el Código Penal, es "una pena extraordinaria restringida a delitos de extrema crueldad", una "respuesta proporcional, constitucional y normalizada en Europa" que ahora el Gobierno del PP pretende ampliar a cinco supuestos más.

"No podemos evitar que se cometan crímenes, pero sí podemos ponérselo más difícil a los asesinos", ha afirmado la presidenta del PP de Cantabria, para quien "no tiene sentido ni justificación" eliminar esta figura penal, que considera "una conquista social", por lo que ha confiado en que "la responsabilidad y la cordura se imponga" en otros partidos.

CIUDADANOS, PARTIDO "VELETA"

Buruaga se ha dirigido especialmente a Cs, a quien ha instado a que "deje de ponerse de perfil" y ha pedido a la formación naranja que "deje la ambigüedad y deje de sumarse a la derogación de leyes".

Por su parte, la secretaria general de NNGG ha dicho que Cs es "un partido veleta que prefiere gobernar en las redes sociales". Reyes Fernández ha recalcado que en el acuerdo que firmó en su día con el PSOE, Cs quería "endurecer" la prisión permanente revisable. Por el contrario, ha defendido que el PP es un partido "comprometido con la calle y que siempre piensa desde el principio lo mismo".

Respecto al Partido Socialista, ha dicho que en Francia fue un partido de izquierdas el que implantó la prisión permanente revisable, una figura penal que existe en la mayoría de los países europeos y que en España "sólo se aplica en ocho casos" y tiene un alcance "muy limitado".

Ha reiterado que "no es una cadena perpetua" y ha defendido la intención del PP de ampliar los supuestos porque la prioridad es "proteger a las víctimas" y quien "no está capacitado psíquicamente para convivir en sociedad, no puede estar en la calle".