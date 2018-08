Nuevas tecnologías y big data "influirán" en mayor contratación de matemáticos en España

Publicado 16/08/2018 12:27:12 CET

El catedrático del Imperial College José Antonio Carrillo critica que los recortes en ciencia en los últimos años han sido "un desastre"

SANTANDER, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El catedrático del departamento de Matemáticas del Imperial College London José Antonio Carrillo de la Plata cree que en España se valora "menos" a los matemáticos, físicos o ingenieros en comparación con la salida profesional "muy buena" que tienen en Reino Unido y Alemania, pero que la situación cambiará en los próximos años debido a la "influencia" de las nuevas tecnología, el big data o el marketing basado en el análisis de datos.

Así, considera que los cambios provocados por estos fenómenos digitales generarán que la situación cambie "rápidamente" y haya más ofertas de trabajo para estas dos ramas científicas, en las que piensa que hay una tradición "muy buena" en cuanto a formación universitaria, pero "la cuestión" está en la valoración que hace la empresa privada.

Así lo ha dicho este jueves en una rueda de prensa en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander, en el marco de la XIX School of Mathematics 'Lluis Santaló. Interactions between PDE and probability'.

Asimismo, ha apuntado que una de las nuevas líneas de investigación que se está empezando a abrir en Matemáticas, con el uso de ecuaciones derivadas parciales, es el estudio en la dinámica de opiniones y la detección de las 'fake news' o noticias falsas, mediante una "clusterización" de datos con el uso del big data'.

Sin embargo, ha puntualizado que aún se está en la primera fase, que consiste en establecer un estudio básico, para luego pasar a la aplicación en "determinados casos concretos", pero que esta segunda fase no se está tratando en este encuentro, que codirige junto al investigador 'Ramón y Cajal' del Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Granada, José Alfredo Cañizo Rincón.

Cañizo Rincón, por su parte, ha comentado que en otros países hay empresas dedicadas a predicciones financieras, de forma que los estudiantes de grados de Física y Matemáticas tienen "muchas opciones" y "muy amplias" para encontrar trabajo.

Asimismo, ha explicado que la financiación en ciencia en España es "a veces más secundaria" en comparación con otros países, al tiempo que también ha resaltado los recortes económicos que han tenido lugar "antes" en ciencia que en otras áreas. Por este motivo, Cañizo Rincón opina que el apoyo desde el ámbito público "podría ser mejor".

HAIRER: "NO ESTÁ MUY CLARO" EL SIGNIFICADO DE ECUACIONES ESTOCÁSTICAS

En esta rueda de prensa, Carillo de la Plata ha mencionado al ganador de la Medalla Fields Martin Hairer, que la obtuvo en reconocimiento a su investigación en ecuaciones diferenciales parciales estocásticas --que incluyen fenómenos aleatorios-- y que ha participado esta semana en esta Escuela de Matemáticas.

Según informa la UIMP en nota de prensa, Hairer ha explicado que el significado de estas ecuaciones estocásticas "no está muy claro, ya que la solución no es solo un número, es una función que, de hecho, depende del tiempo y el espacio".

Igualmente, ha expuesto a los alumnos de la Escuela que la ecuación que describe esta función "depende de la inclinación, de la pendiente que tiene la función" de donde surge el problema. "Debido a los fenómenos aleatorios, esta ecuación se vuelve tan irregular que no está claro lo que significa su pendiente", añadido.

Para solucionar esta cuestión, Hairer ha desarrollado una teoría para dar sentido a este tipo de ecuaciones y que demuestra en términos prácticos, en su opinión, que "es posible simular los resultados en un ordenador y que diferentes tipos de simulaciones pueden dar las mismas respuestas".

Además de señalar que las ecuaciones diferenciales parciales estocásticas son relevantes en el estudio de la teoría cuántica de campos de físico, así como en el estudio general de fenómenos físicos con fluctuaciones aleatorias, Hairer ha reconocido que "más allá de las Matemáticas, es difícil predecir con antelación cuál será la aplicación directa de los avances e investigaciones en este ámbito".

Finalmente, ha reivindicado que la "teoría de números", una rama de las matemáticas puras que estudia las propiedades de los números enteros es hoy en día una parte inherente de la criptografía y que "sin los resultados de la teoría de números nuestra sociedad no podría funcionar en absoluto porque no podrías conectar con tu banco sin que alguien viera qué estás haciendo". "Es decir, no habría una conexión segura y toda la comunicación y economía moderna sería imposible", ha subrayado.