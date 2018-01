Padre Menni evaluará posibles trastornos mentales en personas en exclusión de Santander

Actualizado 22/01/2018 17:01:27 CET

El Ayuntamiento de Santander destinará 20.000 euros a un convenio con el centro hospitalario Padre Menni para que evalúe posibles trastornos o enfermedades mentales en personas en riesgo de exclusión social que le deriven los servicios sociales municipales.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha dado a conocer esta nueva colaboración entre el Ayuntamiento y el centro Padre Menni tras visitar las instalaciones de la entidad, que tiene 300 trabajadores y más de 400 pacientes, y reunirse con los responsables del centro, encabezados por su director gerente, Carlos Pajares.

Tras destacar la importante labor que desarrolla Padre Menni y la inversión que está realizando en renovar sus instalaciones, Igual ha detallado que este nuevo convenio de colaboración con la entidad busca atender a las personas que están en riesgo de exclusión por problemas de salud mental y no económicos.

"Si nos ocupamos de la pobreza económica que sufren algunos de los santanderinos, desde servicios sociales se atiende a las personas en riesgo de exclusión, hemos ampliado el horario del Princesa Letizia a 24 horas con talleres y programas de desarrollo, ahora entra Padre Menni", ha dicho.

A través de este convenio, desde las Unidades de Trabajadores Sociales (UTS) se remitirá a Padre Menni a personas en las que detecten que puede haber algún problema de salud mental o conducta, que "no tiene derecho a una plaza sociosanitaria porque no se les ha evaluado y no tienen un grado reconocido de discapacidad".

Como ejemplo ha citado los casos de Síndrome de Diógenes que se pueden detectar a través de las UTS, que "no tienen cabida en Valdecilla porque no están para ingresar" pero que serán evaluados en Padre Menni y determinar si su trastorno deriva de una mala situación económica o no y posteriormente, en los casos de enfermedad mental, agilizar los trámites para el reconocimiento de dependencia.

Y es que esta dependencia necesita ser reconocida por personal médico para que le sea concedida y, para ello, ha ensalzado la regidora municipal, "Padre Menni se pone al servicio de todos los santanderinos para hacer esas valoraciones y que, en caso de enfermedad que derive en dependencia, tengan una tramitación más ágil".

Por su parte, el director del centro hospitalario Padre Menni ha agradecido a la alcaldesa la "oportunidad" de poder colaborar en la labor que realiza Padre Menni y ha destacado la "sensibilidad" que ha mostrado con la firma de este convenio que "va a ser tremendamente beneficioso para los ciudadanos de esta ciudad".