El Parlamento y UNICEF refuerzan el Pacto de Cantabria por la Infancia

Publicado 20/06/2018 14:27:21 CET

Representantes de los partidos de la Cámara y la presidenta de UNICEF firman una adenda al Pacto de 2010

SANTANDER, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento autonómico y UNICEF han reforzado este miércoles el Pacto de Cantabria por la Infancia suscrito en 2010 al incorporar, entre sus compromisos, a través de una adenda al documento, el de garantizar el derecho de los niños a expresar su opinión y a ser escuchados.

Los cinco partidos políticos con representación en la Cámara regional (PP, PRC, PSOE, Podemos y Ciudadanos) y la presidenta del Comité de UNICEF en Cantabria, Esperanza Botella, han suscrito este miércoles esta adenda en un acto que se ha celebrado en el Parlamento de Cantabria y que ha estado presidido por la presidenta del Legistivo, la socialista Dolores Gorostiaga.

Además de los representantes de los partidos del arco parlamentario --Ruth Beitia (PP), Pedro Hernando y Rosa Valdés (PRC), Víctor Casal (PSOE), Verónica Ordóñez (Podemos) y Rubén Gómez (Ciudadanos)-- también ha participado en el acto la secretaria de Organización del PSOE de Cantabria, Noelia Cobo.

En el acto, Gorostiaga ha considerado "absolutamente necesaria" la "revisión" y el "nuevo impulso" que se ha hecho de este Pacto al añadir esta adenda y se ha mostrado segura de que "este consenso renovado" y el paso que se ha dado tendrá también su reflejo en la acción coordinada de las Administraciones" para transformarlo en "medidas concretas" que resuelvan "problemas concretos" y atiendan las "nuevas necesidades que están surgiendo en la infancia".

La presidenta de la Cámara ha reivindicado a los niños como "el bien más preciado de una sociedad" y, por ello, a su juicio, hay una "ineludible obligación de dedicar todos nuestros esfuerzos en garantizar sus derechos" y no solo los básicos, como alimento, salud o eudcación, sino otros "intangibles" pero "igualmente necesarios" para su desarrollo, como es darles "la oportunidad y los mecanismos de expresar su opinión y sus sentimientos".

Ha destacado que, precisamente, es en este sentido "una de las aportaciones de la adenda" suscrita.

Por otro lado Gorostiaga, ha aprovechado la ocasión para criticar algunas de las actuaciones de los dirigentes de Estados Unidos hacia la infancia, como la de separar a los menores inmigrantes de sus padres, justificándolo en una supuesta política de control de la inmigración.

"No habíamos visto este tipo de casos desde tiempos del Holocausto", ha dicho Gorostiaga, que ha opinado que "ante esta realidad" y "actos ignominiosos" no se puede ser "impasibles". "Debemos advertir a los dirigentes sin corazón ni escrúpulos que el respeto a la infancia es una línea roja que no les vamos a permitir que crucen de forma impune", ha dicho.

Gorostiaga cree que se debe dar una "respuesta contundente" contra este tipo de prácticas y poner en marcha las herramientas que palíen el sufrimiento de los niños y niñas, tanto de España como de fuera.

Por su parte, la presidenta de UNICEF Comité Cantabria ha advertido de que en Cantabria hay más de 93.000 niños y adolescentes menores de 18 años de la comunidad y, de ellos, el 28,3% está en riesgo de pobreza y exclusión, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2016.

Botella ha opinado que esta adenda al Pacto, fruto del consenso sobre los grandes asuntos prioritarios para la infancia de Cantabria, es "un paso más en la misión de UNICEF por defender los derechos de la infancia".

"Debe contribuir a garantizar la orientación de las prioridades y estrategias que sirvan de referencia para las políticas públicas vinculadas con la infancia en Cantabria, así como para asegurar que los niños puedan ejercer su derecho a ser escuchados en cuantos asuntos les conciernan", ha afirmado.

Todos los firmantes han coincido en su compromiso de promover el cumplimiento del Pacto de Cantabria por la Infancia, garantizando la continuidad y sostenibilidad del mismo, de tal modo que los derechos de los niños se "blinden" frente a los cambios políticos y económicos, impulsando su cumplimiento por parte del Ejecutivo y velando por la estabilidad y calidad de las políticas públicas para la infancia de Cantabria de manera permanente.