Pedro Duque asegura que hay "mucho consenso" para aumentar recursos en ciencia

Actualizado 04/07/2018 11:43:25 CET

Afirma que se reunirá "en bastante poco tiempo" con los representantes de las CCAA

SANTANDER, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha asegurado este miércoles en Santander que hay "mucho consenso" entre los partidos políticos y "mucha esperanza" para poder aumentar los recursos dedicados a la ciencia, la innovación y las universidades para que "en poco tiempo tengamos ya algo más definitivo", de forma que "pasemos a formar parte de los países que tienen un futuro a medio y largo plazo".

Así, ha recordado que en marzo se aprobó una proposición en el Congreso apoyada por "casi todos los partidos políticos". "Creo que hay bastante consenso real", ha afirmado, para añadir que esta tema está en el primer lugar de "una tabla muy larga de prioridades". "Tenemos tanto la voluntad del gobierno como del congreso. Toda la sociedad ha entendido que tenemos que velar por el futuro ya, empezar ya", ha apuntado.

Así se ha pronunciado el ministro en declaraciones a la prensa en el Palacio de la Magdalena de la capital cántabra antes de dirigirse al Campus de Las Llamas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde asistirá a la toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno en Cantabria, el actual secretario general del PSOE cántabro, Pablo Zuloaga. Al acto, que tendrá lugar a partir de las 11.00 horas, asistirá también el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

Duque también ha señalado que las tareas "más importantes" que afronta su Ministerio son la agilización de los procesos por los que se produce la ciencia y la innovación de manera que haya menos trabas burocráticas y así "solventar" los "muchos problemas" que tienen los investigadores y las universidades.

Preguntado también por la educación pública y la privada, ha asegurado que "nunca" ha hecho una defensa de la educación privada. "No hay por qué matizar una cosa que nunca se ha dicho. Llevo ya muchísimos años siendo uno de los que de forma más decidida cree que la sociedad necesita la educación pública, no solo porque es justo que todo el mundo tenga acceso a la información, sino porque la sociedad avanza, sobre todo, con la utilización de la forma más eficiente posible de todo el talento", ha explicado.

En su opinión, "a eso solo se puede llegar, independientemente del nivel económico y social de los alumnos, si se tiene acceso a la mejor educación posible". "Es lo que siempre he pensado y no he dejado nunca de pensar eso", ha apostillado.

Y preguntado por si se ha reunido con el Gobierno de Cantabria para negociar inversiones en ámbitos relacionados, por ejemplo, con el tanque hidráulico de la región, ha comentado que no se ha tenido tiempo aún para reunirse con los ejecutivos regionales.

"Cada uno de ellos tendrá alguna idea específica sobre acciones que el sistema de conocimiento, de innovación y de universidades de España tendría que hacer en favor de los objetivos de cada una de las comunidades", ha dicho, para concluir afirmando que se va a reunir "en bastante poco tiempo" con los representantes regionales.