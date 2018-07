PP acusa a Revilla y Zuloaga de "engañar" sobre las razones del "cambio de criterio" sobre el AVE

Publicado 10/07/2018 12:43:51 CET

Lo compara con las paralizaciones de 2004 y 2010: Llegan los socialistas al Gobierno de España y Cantabria se queda sin AVE y Revilla traga con eso

SANTANDER, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ha acusado al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), y al delegado del Gobierno y líder regional de los socialistas, Pablo Zuloaga, de "engañar" a los cántabros sobre las razones del "cambio de criterio" sobre la llegada del AVE a la comunidad.

"La historia ya la conocemos: llegan los socialistas al Gobierno de España y las inversiones en Cantabria se paralizan y ahora pretenden hacer lo mismo y Cantabria se queda sin AVE y Revilla traga con eso y con todo", ha censurado en rueda de prensa el portavoz autonómico del PP, Íñigo Fernández.

El también diputado ha opinado que la situación tiene "muy mala pinta" ya que, a su juicio, "todo parece recordar" a lo ocurrido en 2004 y 2010 cuando, según ha dicho, los socialistas en el Gobierno de España paralizaron la llegada de la alta velocidad a Cantabria.

El también diputado regional ha tildado de "absurdos" los argumentos que se han dado para justificar el renunciar o volver a replantear la llegada del AVE a Cantabria cuando la tramitación de los distintos tramos desde Palencia a Reinosa están, según ha dicho, "muy avanzada" y las obras podrían iniciarse en "poco más de un año".

Frente a la propuesta de renunciar a que el AVE llegue a Reinosa "a cambio" de otras mejoras en materia ferroviaria, como la de la Red de Cercanías o de un tren de altas prestaciones a Bilbao, como se planteaba en la propuesta de Podemos aprobada el mes pasado en el Parlamento con el apoyo del PRC, es un "engaño" ya que "no puede haber intercambio de cromos".

"La renuncia es a cambio de nada", ha advertido Fernández, que señala que el AVE y, por ejemplo, la mejora de las Cercanías no corresponden a los mismos departamentos, ya que la primera corresponde a ADIF y la segunda de RENFE.

Fernández ha considerado también un "auténtoco disparate" la propuesta de Zuloaga de volver a analizar y actualizar el debate sobre si para Cantabria la mejor conexión con la alta velocidad es a través de la Meseta o, si por el contrario, es la del Atlántico, la del País Vasco y la de Europa.

"Es un auténtico disparate y alguien tendría que decirle al señor Zuloaga que todo eso ya estaba estudiado, que todo eso ya estaba acordado y que esta región existía antes de que llegara él", ha ironizado Fernández.

ACUSA A REVILLA Y ZULOAGA DE "NO HABLAR CLARO"

El portavoz popular no solo ha advertido que el "cambio de criterio" sobre el AVE "promovido" por Revilla y Zuloaga resulta "muy perjudicial" para Cantabria y, sobre todo para Reinosa y la comarca de Campoo, sino que también ha acusado a ambos de "no hablar claro".

Fernández ha vuelto a preguntarse "a cambio de qué" o "por qué razones" se ha producido dicho cambio. "Nadie explica nada", se ha quejado el popular, que ha opinado que, con este cambio, Revilla "traiciona" a Cantabria sin "ningún pudor" ni "rubor" y "se ríe de todos los cántabros".

"Señor Revilla, no gobernar está muy mal, no aparecer por el despacho, no hacer frente a ningún problema, no participar en la solución de ningún problema de la región está mal. Está muy mal también dedicar todo su tiempo a su promoción personal, a sus apariciones en TV y a sus libros. Está muy mal ser presidente del Gobierno y que Cantabria no figure entre las prioridades de un presidente del Gobierno pero ya lo que está muy mal y es imperdonable es que además de todo eso se ría de todos los cántabros. Porque eso es lo que está haciendo", ha aseverado.

VOLVER A LA SITUACIÓN ANTERIOR AL 1 DE DE JUNIO

El portavoz del PP ha vuelto a defender que el AVE llegue a Reinosa, tal y como lo anunció el anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

Además, ha opinado que este proyecto no supone renunciar a la mejora de la conexión con Bilbao y ha abogado por "trabajar en las dos", "primero" la de la Meseta y después la del País Vasco.

De hecho, ha recordado que ya se habían encargado un estudio de alternativas para la conexión con el País Vasco.

"Nos gustaría que este debate se cerrara volviendo a la situación que teníamos antes del 1 de junio de 2018, que era un AVE Palencia-Reinosa en tramitación, una mejora de la red ferroviaria entre Reinosa y Santander en tramitación y el estudio de la mejora de la conexión con Bilbao en tramitación. Nos gustaría volver a esa situación pero parece que el señor Revilla y el señor Zuloaga y a lo mejor alguien en Madrid tienen acordado otra cosa", ha apostillado.