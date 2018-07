PP: Cantabria vive sumida en la incertidumbre y el olvido por parte del nuevo Gobierno de Sánchez

Publicado 16/07/2018 14:56:45 CET

Fernández critica que "se paralizan numerosos proyectos" del Gobierno de España con la "complicidad del nefasto tándem" Revilla-Zuloaga

SANTANDER, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ha opinado que Cantabria "vive sumida en la incertidumbre y el olvido" por parte del nuevo Gobierno de España, con la "complicidad del nefasto tándem" que, a su juicio, forman el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), y el delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga (PSOE).

"Mientras se paralizan numerosos proyectos que ya estaban encarrilados, Revilla calla y el delegado de Gobierno socialista se dedica a sembrar más incertidumbre", ha criticado en un comunicado el portavoz del PP de Cantabria, Íñigo Fernández.

A juicio del también diputado autonómico del PP, el primer mes y medio del socialista Pedro Sánchez en la Moncloa y sus efectos para Cantabria "no pueden ser más preocupantes" ya que no solo "no se ha producido ningún avance en los proyectos previstos" sino que también este tiempo únicamente "ha servido para sembrar dudas" sobre la continuidad de las inversiones comprometidas por el anterior Ejecutivo del PP

"No es que no nos aporten nada nuevo, es que nos quitan lo que ya era nuestro", ha censurado Fernández, que ha denunciado que el nuevo Ejecutivo está "levantando proyectos que estaban encarrilados".

Para Fernández, el "síntoma más preocupante" de que la del PP "no es únicamente una valoración partidista" sino que "hay algo más" son las declaraciones del propio Zuloaga sobre el futuro de las inversiones programadas por el Ministerio de Fomento del anterior Gobierno de España.

De esta forma, el portavoz del PP ha aludido, sin citarlo, a las declaraciones hechas por Zuloaga en una entrevista en Radio Nacional de España retransmitida el pasado fin de semana, en las que afirmó que todos los proyectos que estaban en marcha, seguirá en marcha y señaló que de lo programado se impulsará "lo que se considere prioritario".

El también líder de los socialistas cántabros defendió la necesidad de un debate "sereno y responsable" sobre el tren de alta velocidad a Madrid y ha abogado por analizar "los pros y contras de las dos alternativas", la conexión con Bilbao y la de la Meseta.

Para Fernández, este tipo de declaraciones "son muy mala señal, el enfermo tiene muy mala pinta". "Cada vez que el secretario general del PSOE y delegado de Gobierno habla parece que se está poniendo la venda antes que la herida, que está justificando lo que va a ocurrir, que no es otra cosa que la parálisis de todos los proyectos comprometidos por el Gobierno de Mariano Rajoy", ha aseverado.

Sobre la alta velocidad, el portavoz popular ha vuelto a considerar una "gravísima irresponsabilidad" que Zuloaga quiera ahora abrir de nuevo el debate sobre si Cantabria tiene que tener un AVE por la Meseta o por Bilbao.

"Esto supone que la comunidad vuelva a la casilla de salida ya que hablamos de proyectos que sólo en su tramitación llevan años. Ese camino lo habíamos empezado a recorrer ya con el que fuera ministro de Fomento hasta hace mes y medio, Iñigo de la Serna. Cantabria tenía certezas, sin embargo ahora nos vuelven a poner en los tiempos de Rodriguez Zapatero y Pepiño Blanco", ha aseverado.

Para Fernández, la "sensación que hay es que Zuloaga no sabe lo que tiene entre manos, y que a Revilla le da igual" y "miea para otro lado".

Precisamente, el portavoz del PP considera que eso es "lo más preocupante" si se tiene en cuenta que Revilla tendría que ser "el primero en defender los intereses de los cántabros". "Con Revilla se cumplen también las peores previsiones. Sabíamos que con el PSOE baja el pistón de la reivindicación pero nos está sorprendiendo que ahora, cuando ni siquiera la situación económica es una excusa, permanezca silente. Demuestra una vez más que su actitud hacia el Gobierno de Rajoy era pura deslealtad. Ahora esa deslealtad la está teniendo con los cántabros, y eso le acabará pasando factura", ha pronosticado.