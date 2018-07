PP y C's rechazan una moción para intervenir en la fosa común de Ciriego

Publicado 21/12/2015 20:51:16 CET

El equipo de Gobierno saca adelante la subida del IPC (0,1%) en las tasas de agua y alcantarillado con el apoyo de C's

SANTANDER, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Grupos Municipales del PP y Ciudadanos (C's) han rechazado este lunes en el Pleno una moción para intervenir en la fosa común del cementerio de Ciriego, una iniciativa en la que PSOE, PRC, Ganemos Santander e IU proponían dar nuevos pasos en consenso con las asociaciones memorialistas y las familias de las víctimas que allí yacen para así cumplir con la Ley de Memoria Histórica y las recomendaciones de Naciones Unidas.

El PP ha votado en contra y Ciudadanos se ha abstenido en esta iniciativa, que se ha debatido en el último pleno municipal de 2015 y que el resto de grupos ha considerado necesaria para "reconocer y dignificar" a las víctimas del franquismo para que "no caigan en el olvido".

En la exposición de motivos, Ganemos ha acusado al PP de tener "nula voluntad" para hacer ese reconocimiento a las víctimas, mientras que la concejala Ana González Pescador (PP) ha dicho que ya se hace como demuestran los nueve monolitos instalados en Ciriego con los nombres de las 850 personas que allí yacen y la colaboración del Consistorio en un libro-registro.

Además, la edil del PP ha considerado que el Ayuntamiento no puede estar "anclado en el pasado" sino que debe trabajar para "construir el futuro". En este punto también ha intervenido el alcalde, Iñigo de la Serna, que ha denunciado que "se esté utilizando políticamente" este asunto en el que, a su juicio, "nadie duda" de que todos los concejales están de acuerdo.

El portavoz del PSOE, Pedro Casares, ha lamentado el rechazo del PP porque, a su juicio, está propuesta intentaba ser un paso más en la recuperación de la memoria colectiva. "No hay memoria plena hasta que no se reconozca lo que ha ocurrido. No queremos abrir heridas sino cerrarlas de una vez por todas", ha ensalzado.

El regionalista José María Fuentes-Pila ha apuntado que, dar nuevos pasos en el reconocimiento de las víctimas, es "un derecho irrevocable" de las familias, quienes ven como en Santander, aunque se dan pasos para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, son "lentos y coyunturales".

Por su parte, Antonio Mantecón (Ganemos) y Miguel Saro (IU) han calificado de "barbaridad" que esas víctimas, "represaliados y fusilados", lleven hay más de 80 años mientras sus familias intentan que sean "reconocidos" por lo que tuvieron que pasar.

TASAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO

En la sesión ordinaria del Pleno del mes de diciembre, la primera en la que se han regulado los tiempos de intervención, también se ha aprobado la modificación de las tasas de abastecimiento de agua y alcantarillado para 2016, que se subirán un 0,1%, es decir, el IPC.

El equipo de Gobierno (PP) ha sacado adelante esta subida con el apoyo de C's mientras que PSOE y PRC se han abstenido y Ganemos Santander e IU han votado en contra.

Los ediles socialistas y de Ganemos han justificado su postura porque no se han aceptado sus alegaciones a la modificación. El PSOE había pedido incrementar la bonificación del 75 al 90% para las personas que cobren menos del IPREM o a las familias con todos sus miembros en paro, así como aplicar criterios de progresividad en el caso de las bonificaciones a familias numerosas.

Mientras que desde Ganemos, al igual que ya se hizo cuando se sometió esta modificación a aprobación inicial, ha criticado que esta subida del 0,1% se aplique de acuerdo al contrato con Aqualia, al que su grupo municipal continúa sin tener acceso, y ha reclamado al reducción de la cuota fija del agua y aumentar la variable "para que pague más quien más consume".

Los regionalistas por su parte han insistido en la necesidad de aplicar más bonificaciones en las tasas y precios públicos para ayudar a las "muchas familias" que tienen "muchas dificultades" para hacerlos frente, principalmente cuando se trata de "gastos energéticos".

UNANIMIDAD PARA ESTACIONAMIENTO DE AUTOCARAVANAS

En otro orden de asuntos, la Corporación ha aprobado inicialmente por unanimidad la modificación de la Ordenanza de Circulación para regular el estacionamiento de autocaravanas en la ciudad.

Con este cambio, podrán estacionar en el término municipal salvo en los lugares de zona OLA y RED, y en las zonas con limitación para vehículos de más de 1.800 kilos con el objetivo de garantizar la seguridad vial.

También se ha habido unanimidad de todos los ediles al aprobar la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad al Colegio de Enfermería de Cantabria y en la aprobación inicial del Reglamento de Organización y Funcionamiento del futuro Consejo Municipal de Autonomía Personal.

Por unanimidad también se han salido adelante en el Pleno dos mociones planteadas por el PRC, una para iniciar la redacción de un Plan Integral de Rehabilitación de La Albericia, y otra pidiendo convocar una oferta de empleo público para incrementar en, al menos dos, los trabajadores sociales del Consistorio.

PP y Ciudadanos han rechazado una iniciativa de Ganemos, que ha contado con el apoyo de PSOE, PRC e IU, en la que se pedía enviar por correo electrónico todas las convocatorias de comisiones y reuniones, así como actas y documentación adjunta; también la creación de una web para publicar todas esas convocatorias y documentación, así como entregarla en soporte digital 72 horas antes de las comisiones o el pleno.

CENTRO PRINCESA LETIZIA

Por otro lado, el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos ha tumbado la propuesta de Ganemos para que el Centro de Acogida Princesa Letizia abra sus puertas 24 horas, que aumente el número de días de media por estancia permitido actualmente, que dé un servicio de comidas completo, que se habilite el módulo familiar, así como el total de plazas de las que dispone el centro.

Mantecón, que sí ha logrado el apoyo de PSOE, PRC e IU, ha denunciado que este centro está "semivacío o infrautilizado" y,por ello, ha considerado necesario mejorar la gestión, también para "adaptarlo" a la realidad social actual y que no es la misma que cuando se construyó.

El alcalde ha criticado que Mantecón (Ganemos) presente estas iniciativas sin haber visitado el centro, como demuestra el hecho de que, en su exposición de motivos, diga que tiene cuatro plantas cuando en realidad tiene tres. "Es una vergüenza presentar una moción de así sin haber ido a visitarlo ni hablar con los trabajadores o los voluntarios", ha dicho.

Ante las críticas de Ganemos, apoyadas por PSOE, PRC e IU, De la Serna ha destacado que ese centro está ahí y presta esa atención "gracias al PP" y ha considerado que el apoyo de los socialistas a esta moción "no tiene nombre" cuando su propio partido, desde el Gobierno regional, ha rechazado colaborar en los servicios de este centro porque "dice que esas personas no son de su competencia".