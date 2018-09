PP dice a PSOE que ya trabaja en rebaja de impuestos y aumento de bonificaciones para 2019

Publicado 17/09/2018 19:49:04 CET

SANTANDER, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial, Ana González Pescador, ha indicado que el equipo de gobierno (PP) trabaja en una propuesta de ordenanzas fiscales para 2019 que, al igual que en los últimos años, contemplará una rebaja de impuestos y aumento de las bonificaciones.

"No necesitamos que nadie venga a decirnos si tenemos que bajar los impuestos a los santanderinos o no porque ya hemos demostrado, un año tras otro, que el equipo de gobierno apuesta por la contención fiscal y por ayudar a quienes más lo necesitan, al contrario de lo que hace el PSOE allá donde gobierna", ha subrayado en un comunicado González Pescador.

La edil ha asegurado que el PSOE "es el campeón en las subidas de impuestos y en gravar a los ciudadanos, sin importar su situación económica y, desde luego, sin la progresividad que reclama Casares, como está demostrando, sin ir más lejos, con el impuesto al diésel que planea implantar el Gobierno socialista de Pedro Sánchez".

En su opinión, "Casares es un verso libre dentro de su partido, puesto que propone bajar impuestos mientras que tanto su consejero de Economía, Juan José Sota, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, están planeando todo lo contrario".

"Tal como han dado a entender tanto el Gobierno central como el regional, todos los españoles -y los cántabros en particular- vamos a sufrir otro rejonazo en nuestros bolsillos en el año 2019", se ha lamentado la responsable municipal de Economía y Hacienda, quien ha adelantado que el Ayuntamiento de Santander actuará en sentido contrario.

De esta manera, en el mes de octubre -"que es cuando corresponde hacerlo"-, la alcaldesa, Gema Igual, dará a conocer la propuesta fiscal para el próximo año, que incluirá rebajar no solo el IBI sino otras ordenanzas fiscales. "Santander no se merece un candidato tan poco ambicioso que se conforma con rebajar el IBI y que, además, propone medidas que no es posible aplicar de acuerdo a la ley", ha apuntado González Pescador.

La concejala ha asegurado que desde el año 2009 el tipo impositivo del IBI se ha reducido en Santander un 17,6%, pasando de un tipo del 0,557 al 0,459 actual, lo que sitúa a la ciudad como "una de las capitales de provincia española con un tipo impositivo más bajo". Además, ha añadido, se aplican bonificaciones a familias numerosas, viviendas de protección oficial y empresas que creen empleo, entre otras.

También ha señalado que ya en el mes de mayo el Ayuntamiento solicitó una nueva reducción de los valores catastrales de los inmuebles de la ciudad para el año 2019, que podría superar el 3 por ciento.

Esta nueva revisión se sumaría a las dos aplicadas ya en los años 2016 y 2017, que han supuesto una rebaja acumulada del 25% en los valores catastrales en la ciudad, que afectan al cálculo de recibos como el del IBI y también al pago de otros impuestos como el de Transmisiones, el de Sucesiones y Donaciones, el IRPF (en el caso de segundas residencias) o la Plusvalía, de tal manera que una reducción de valores se traduce en un ahorro para los contribuyentes.

González Pescador ha hecho hincapié en que las ordenanzas fiscales que se han aplicado en 2018 profundizan en las medidas sociales, aplicando a las familias monoparentales con dos hijos el mismo régimen fiscal que a las familias numerosas en el pago de la mayor parte de tasas y precios públicos, aumentando las bonificaciones a las familias numerosas con rentas más bajas y ampliando la gratuidad del TUS a todos los pensionistas con ingresos hasta 1,5 veces el IPREM.

Además, ha enfatizado que este año 66.215 vecinos se han beneficiado de alguna de las bonificaciones o exenciones municipales, que permiten que 9 millones de euros se queden en los bolsillos de los santanderinos, de los cuales 1,6 millones se corresponden con las medidas que se han introducido a partir de 2018.

"Estamos hablando de realidades tangibles, de medidas en beneficio de los santanderinos que el Ayuntamiento de Santander ha venido llevando a cabo mientras que los socialistas en el Gobierno de Cantabria achicharraban a impuestos a los cántabros, lo mismo que ya está planeando hacer Pedro Sánchez a todos los españoles nada más llegar a la presidencia", ha concluido.