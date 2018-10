PP pide a Revilla explaciones sobre su ausencia en reunión sobre financiación autonómica

Publicado 10/09/2018 14:08:53 CET

Ha advertido que se trata de un tema en el que Cantabria "se lo juega todo" y ha lamentado que pese a ello no esté "en la agenda" de Revilla

SANTANDER, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha pedido al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), que explique por qué no asiste a la reunión sobre financiación autonómica que celebran este lunes en Zaragoza seis comunidades autónomas (Asturias, Galicia, Castilla y Léon, Aragón, La Rioja y Castilla La-Mancha).

En un comunicado, la secretaria autonómica del PP de Cantabria, María José González Revuelta, ha explicado que estos seis territorios, con gobiernos de distinto color político pero "con intereses comunes", van a reclamar al Gobierno un acuerdo sobre financiación y ha lamentado que Cantabria "se haya vuelto a quedar fuera de un frente común entre comunidades" y en un asunto en el que --ha dicho-- la comunidad "se lo juega todo".

"Un Gobierno está para lo importante, pero para lo importante Revilla no está", ha criticado González Revuelta, que ha censurado que, para el presidente, "es más importante a 'El Hormiguero'" que liderar este asunto. "Cantabria también se merece un presidente que lidere como están haciendo los demás", ha afirmado.

La secretaria autonómica del PP ha recordado que hace un año Revilla tampoco participó en otra reunión en León, que reunió a los presidentes de Galicia, Asturias, Castilla y León y Aragón" y ha denunciado que la financiación autonóica "sigue sin estar" en la "agenda" de Revilla.

"Cantabria se ha vuelto a quedar fuera de la foto con Alberto Núñez Feijóo, Javier Fernández, José Ignacio Ceniceros, Emiliano García Page, Juan Vicente Herrera y Javier Lambán, que se han unido al margen del color político para defender los intereses de sus comunidades autónomas", ha censurado.

La dirigente 'popular' se ha preguntado si Revilla no ha asistido a este encuentro porque no le han invitado o si le han invitado y no ha ido. "Si no ha asistido porque no le han invitado es malo para Cantabria porque deriva de su aislamiento institucional, pero si le han invitado y no ha ido, es todavía peor, porque queda claro lo que le importan los intereses de la comunidad autónoma", ha opinado.

Según la secretaria autonómica del PP, a día de hoy, Cantabria "sigue con una mano delante y otra detrás" porque el presidente ha sido, a su juicio, "incapaz" de hacer un frente común "ni dentro ni fuera de la comunidad".

En este sentido, González Revuelta ha advertido que Revilla "no está haciendo nada para negociar con éxito el nuevo modelo y defender los intereses de los cántabros". "No está haciendo nada salvo esconderse para poder decir después que la culpa no ha sido suya", ha apostillado.

La secretaria autonómica ha afirmado que "aunque Cantabria no tiene prisa por negociar un nuevo modelo porque es la región mejor financiada, tiene que estar preparada cuando llegue el momento, porque de lo que se consiga dependerá la financiación durante muchos años de los servicios públicos esenciales".