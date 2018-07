El PP se pregunta "a cambio de qué" Revilla "renuncia" al AVE

Publicado 04/07/2018 12:29:28 CET

Fernández acusa a Revilla de "engañar" a los ciudadanos y asegura que "no le importa el AVE ni le importa Cantabria"

SANTANDER, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ha opinado que al presidente autonómico y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, "no le importa el AVE ni le importa Cantabria" y se ha preguntado "qué ha pactado" el regionalista con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y "a cambio de qué" ha aceptado "renunciar" a la llegada de la alta velocidad a la comunidad.

Los 'populares', a través de un comunicado de su portavoz, Íñigo Fernández, han vuelto a censurar una vez más el "cambio de postura" de Revilla y los regionalistas en relación al AVE al aprobar la semana pasada una iniciativa parlamentaria de Podemos que insta al Ministerio de Fomento a dejar sin efecto el tramo de alta velocidad entre Palencia y Reinosa a cambio de destinar el sobrecoste que implicaría a mejoras en la Red de Cercanías, a un tren de altas prestaciones entre Santander y Bilbao y a crear un corredor Cantábrico.

Respecto a la rectificación de Revilla en la fiesta del PRC, seis días después de aprobar una proposición no de ley en el Parlamento de Cantabria, en la que aseguró que todo había sido un "malentendido" y aseguró que iba a pedir que el AVE llegara no solo a Reinosa sino también a Santander, Fernández le ha recordado al regionalistas que "lo que valen son los acuerdos institucionales, no las arengas en los mítines".

"No hace muchos años también juró solemnemente que empeñaría su vida en que el AVE llegara a Cantabria y ahora vota en el Parlamento precisamente lo contrario", ha criticado.

Fernández ha afirmado que Revilla "lleva diez años engañando a los cántabros". "Ha defendido todas las posturas posibles, pero ninguna con convicción. No cree en nada: solo en sí mismo", ha aseverado.

El portavoz del PP y diputado ha asegurado que "las necesidades, preocupaciones e ilusiones de los cántabros no figuran en la agenda de asuntos" de Revilla. "El daño que está haciendo a Cantabria es enorme, sencillamente porque Cantabria no le preocupa lo más mínimo", ha dicho.

Para el PP, "no tiene nombre" renunciar al AVE ahora, precisamente cuando los trámites para la ejecución de la obra estaban "lanzados".

Así, ha señalado que el anterior responsable del Ministerio de Fomento Íñigo de la Serna tenía previsto sacar a licitación la redacción de los proyectos entre Palencia y Alar del Rey este mismo verano, una vez superada la declaración de impacto ambiental, y que los tramos entre Alar del Rey y Aguilar de Campoo, pendiente solo de un estudio geohidrológico, y Aguilar de Campoo-Reinosa, en estudio informativo, también se encontraban ya "muy avanzados".

"La llegada del AVE a Cantabria era una realidad y por eso se entiende mucho menos que ahora, precisamente ahora, Revilla haya decidido respaldar una iniciativa de Podemos para solicitar la paralización de todo lo que se había hecho", ha censurado Fernández. "¿Qué ha pactado con Pedro Sánchez? ¿Renunciar al AVE? ¿A cambio de qué?", se ha preguntado.

El diputado ha advertido de que el "cambio de postura" de Revilla en contra de la llegada del AVE del presidente del Gobierno de Cantabria resulta "especialmente dañino" para Campoo porque el producirse el tránsito entre la alta velocidad y la velocidad convencional en Reinosa, se garantizaba una parada del servicio en esta localidad que ahora, en cambio, podría llevarse a Aguilar de Campoo. "Una consecuencia más de la irresponsabilidad del presidente", ha dicho.

"No le importa el AVE ni le ha importado nunca; no le importa engañar a la gente; no le importa Cantabria... Piensa exclusivamente en sí mismo, en sus libros y en sus apariciones en televisión, en utilizar las instituciones de Cantabria para promocionarse a sí mismo", explica Fernández. "El tiempo de Revilla tiene que pasar, para que a Cantabria le llegue su tiempo", ha insistido.

Fernández ha recordado que la renuncia del PRC al AVE conllevará la presentación de una serie de mociones del PP en todos los ayuntamientos de Cantabria para solicitar al Parlamento que revoque este acuerdo y, por contra, solicite al Ministerio de Fomento que recupere el proyecto de De la Serna, que contemplaba precisamente una línea de alta velocidad entre Palencia y Reinosa y la mejora del tramo entre la capital campurriana y Santander.