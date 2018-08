El PP solicita la comparecencia de Revilla en el Parlamento por las irregularidades en el SCS

Publicado 06/08/2018 13:14:34 CET

Iñigo Fernández reitera que el presidente regional no puede seguir mirando para otro lado

SANTANDER, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha solicitado la comparecencia del presidente regional, Miguel Ángel Revilla, en el Pleno del Parlamento para explicar su postura "en relación con las responsabilidades políticas derivadas del escándalo por las irregularidades en los contratos del Servicio Cántabro de Salud (SCS)".

El PP ha registrado la iniciativa este lunes, tras la información publicada ayer domingo, según la cual el informe de la Intervención General certifica "la existencia del fraccionamiento de contratos para vulnerar la ley y adjudicar a dedo, pagos de obras antes de que se hayan terminado y el uso de bienes que no habían sido recepcionados".

Este mismo domingo, el portavoz del PP cántabro, Iñigo Fernández, pidió el cese inmediato de la consejera de Sanidad, María Luisa Real. "Alguien tiene que asumir responsabilidades políticas por este caso y esa persona es María Luisa Real. O dimite ella misma o Revilla tiene que cesarla. Cantabria no puede tener como consejera de Sanidad a una encubridora de irregularidades e ilegalidades. Y, si ella no se va, Revilla no puede seguir mirando para otro lado", ha reiterado hoy.

La iniciativa ha sido registrada este lunes en el Parlamento con el fin de que pueda debatirse en la primera sesión plenaria del periodo de sesiones que arrancará el próximo 1 de septiembre, si bien el PP confía en que, por parte del presidente del Gobierno de Cantabria, se dé una salida a esta crisis con anterioridad a esa fecha, porque "Real no puede seguir al frente de la Sanidad de Cantabria ni un día más".