El PRC de Astillero rompe el pacto de Gobierno con el PSOE

Actualizado 22/03/2018 20:51:12 CET

ASTILLERO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Regionalista de Astillero ha roto el pacto de Gobierno que mantenía con el Grupo Socialista desde el comienzo de la presente legislatura y se expone de este modo a una moción de censura.

Así lo ha anunciado hoy en rueda de prensa el alcalde de Astillero, el regionalista Francisco Ortiz, que ha acusado a los socialistas de haber sido ellos quienes rompieron el pacto de Gobierno la semana pasada, cuando en la sesión plenaria votaron, junto al PP, a favor de que la Junta de Gobierno local devolviera al Pleno competencias en servicios y obras.

Lo que para el regidor es "traicionar" los intereses de la Junta de Gobierno, integrada hasta hoy, paritariamente, por tres ediles del PRC y tres del PSOE.

"En el PRC estamos convencidos de que lo que estamos haciendo hoy es lo que tenemos que hacer después de que el PSOE haya votado con el PP restando competencias a la Junta de Gobierno local", ha insistido, aunque ha reconocido que le hubiera "gustado" acabar la legislatura gobernando con el PSOE.

Sin embargo, "que nuestro socio de Gobierno el PSOE urda alianzas con el PP es algo que no se puede tolerar", ha enfatizado el alcalde, para quien es "inaceptable" e "incomprensible" que los socialistas "alcen la mano en el salón de plenos para llegar a acuerdos con el PP, quebrantando de manera irremediable el pacto de Gobierno".

"No vale explicación ninguna", ha sostenido, recordando que los socialistas ejercen en los juzgados la acusación particular contra el exalcalde popular, Carlos Cortina, por un presunto delito de prevaricación administrativa.

Ortiz también ha culpado al PSOE de orquestar una "continua campaña de difamación en la calle" contra su persona y el PRC, con el que mantiene una dinámica de "provocación continua", acusándole de actuar "con el rodillo".

"No existe tal rodillo regionalista", ha subrayado el regidor, que ha recordado que el equipo de Gobierno está compuesto por 5 miembros del PRC y cuatro del PSOE, y solo se ha recurrido a la votación "en cuatro ocasiones", "ganando" en dos de ellas los regionalistas y en las otras dos los socialistas.

Otiz ha explicado que durante la legislatura han existido discrepancias entre su grupo y el PSOE, pero los regionalistas las han mantenido en silencio por "lealtad institucional"; diferencias que han afectado, por ejemplo, al IBI (PRC partidario de congelarlo y PSOE de subirlo), al pliego del servicio de Parques y Jardines ("que ha generado un quebradero de cabeza en el área económica"), o a la semipeatonalización de la calle Francisco Díaz Pimienta.

Ante estas situaciones, el regidor ha decretado el cese de los tenientes de alcalde del PSOE y la revocación de las delegaciones de los concejales socialistas, reorganizando la Junta de Gobierno local.

FUTURO

"Sabemos que ante esta decisión estamos asumiendo el riesgo de una moción de censura y a ello nos sometemos" porque "por encima de todo está el comportamiento ético y responsable del PRC", ha enfatizado Ortiz.

Al respecto, ha recordado que el PRC es la segunda fuerza política en Astillero, de forma que el PP "tendría que decidir si da la Alcaldía al PSOE, tercera fuerza y contraviniendo su máxima de que gobierne la lista más votada"; o bien los socialistas alzan a dirigir el Gobierno local "una lista sostenida por un partido corrupto, al que tienen en acusación particular en los tribunales".

Sin embargo, la "primera intención" del PRC es intentar gobernar en minoría, llegando a acuerdos con las distintas fuerzas políticas en el salón de Plenos. "No renunciamos a que nos apoye ninguna fuerza de las que están democráticamente representadas", ha incidido, señalando que su "primer objetivo" es cumplir su programa electoral, entre el que ha destacado la actuación en la calle Díaz Pimienta.

Y ha sido tajante al rechazar la posibilidad de un pacto de Gobierno PRC-PP. "No. De ninguna de las maneras", ha asegurado, para seguidamente felicitar al Partido Popular "porque su objetivo era quebrar el pacto de Gobierno y lo ha quebrado".

"La trampa, el caramelo envenenado se lo dio el PP al PSOE, pero este puede ser un juego de pillos, el timo del tocomocho. ¿Quién es culpable? ¿El que intenta engañar con un décimo premiado o el que está pensado en hacer fortuna?", se ha preguntado.

Más allá de su municipio, Ortiz se ha referido a "debacles" que ha habido en distintos ayuntamientos --"me temo que este año pueda haber alguna más", ha reconocido pero no ha querido concretar--, si bien ha considerado que las rupturas de pactos en entidades locales "no tienen porqué repercutir" en el pacto regional puesto que el escenario es "distinto".

En este sentido ha dicho que ha hablado con el secretario general del PRC y presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que respeta y apoya las decisiones de los comités locales de su partido, que tienen "autonomía"; y con la vicepresidenta regional, la socialista Eva Díaz Tezanos, que le ha dicho que "no lo entiende". No se ha puesto en contacto con el secretario general del PSC-PSOE, Pablo Zuloaga.

NUEVAS COMPETENCIAS

En la nueva Junta de Gobierno local, Belen Benito asumirá, además de Desarrollo Local, las competencias en Educación, Cultura y Juventud; mientras que Maica Melgar añadirá a Protocolo, Comunicación y Festejos las de Obras y Medio Ambiente.

Javier Martín seguirá gestionando Deportes; Pilar Briz sumará a Servicios Sociales y Sanidad las competencias de Hacienda y Gobernación; y Francisco Ortiz recuperará el área de Personal.