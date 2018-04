PRC denuncia que Fomento prevé "rellenos" en la bahía para el crecimiento del Puerto

Publicado 20/04/2018 12:10:39 CET

Hernando cree que "todos los partidos" se opondrán y duda hasta de que el PP de Santander "se atreva a apoyar el relleno de su bahía"

SANTANDER, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ha denunciado que el "informe secreto" de Puertos del Estado que justifica su "no apoyo" al proyecto del centro logístico del Llano de La Pasiega como medio para garantizar el crecimiento futuro del Puerto de Santander prevé el desarrollo de éste a través de "rellenos" en la bahía.

Así lo han advertido este viernes en rueda de prensa el portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando, y su homólogo en el Ayuntamiento de Santander y consejero de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), José María Fuentes-Pila, que han expresado su "rechazo rotundo y tajante" a ese modelo de crecimiento del Puerto.

Hernando ha explicado que ese informe, al que ha hecho referencia el ministro, Iñigo de la Serna, en alguna de sus visitas a la región, no lo tienen ni la APS ni la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria y, por ello, decidió solicitarlo al propio Ministerio en base a la Ley de Transparencia.

En concreto, ha detallado, fue en el mes de enero cuando el ministro se refirió a ese informe de Puertos del Estado que no consideraba necesario el centro logístico de La Pasiega para garantizar el crecimiento del Puerto. Tras solicitarlo a la APS e Industria y ante la "sorpresa" que no lo tuviesen, el 24 de marzo lo solicitó al Ministerio de Fomento y Puertos del Estado.

"Pensé que, en uno de sus continuos viajes a la región, el ministro me haría una llamada para facilitarme el informe, pero la realidad es que eso no ha ocurrido", ha dicho Hernando, que además ha indicado que el Consejo de la Transparencia le ha contestado que no se le puede permitir el acceso al documento porque es "secreto".

En el documento remitido por ese Consejo a Hernando, y que éste ha facilitado a los medios de comunicación, se señala que ese informe no es tal sino que se trata de "una opinión, un resumen, una nota, un borrador o una comunicación o informe interno entre órganos y entidades administrativas".

"Los regionalistas nos quedamos en una situación de bastante sorpresa porque cómo puede ser que un informe en el que se fundamenta la negativa del Ministerio a apoyar La Pasiega es un nota, algo secreto y que un ciudadano no pueda tener", ha cuestionado, y ante ello, ha indicado que desde el PRC se empezaron a intrigar sobre qué diría ese informe.

Por ello, el partido ha estado trabajando para tratar de localizar el documento y lo ha conseguido "buscando a través de algo parecido al Wikileaks".

"A través de este De la Serna Leaks que hemos hecho, hemos conseguido el acceso a ese documento que dice nada más y nada menos que las soluciones más eficaces para el crecimiento de la capacidad del Puerto son dos: a corto plazo, el silo vertical, y a medio-largo plazo, avanzar en la generación de superficie en la zona sur", con "rellenos limitados para salvar la posición actualmente contraria del Gobierno de Cantabria y puesta claramente de manifiesto en la tramitación de las obras del muelle 9 de Raos".

"Lo que esto quiere decir es que el Puerto de Santander va a crecer rellenando la Bahía de Santander a medio-largo plazo" y en ello, ha lamentado Hernando, se justifica la "negativa de apoyo" de Fomento y Puertos del Estado al proyecto del Llano de la Pasiega y, por ello ha considerado que se le ha negado el acceso al informe porque "el ministro no quería que los cántabros ni los santanderinos supieran" esto.

Así, ha criticado que el futuro del Puerto de Santander "pase en la mente del ministro por seguir rellenando la bahía", algo que ha considerado además "más grave" cuando De la Serna ha sido alcalde de la ciudad de Santander durante más de nueve años.

Dado que el PRC no ha obtenido el informe por un canal oficial, el portavoz parlamentario ha augurado que quizá Fomento conteste diciendo que "estas páginas", que no están fechadas y de las que también se ha entregado copia a los periodistas, "no son las páginas del informe" al que se ha venido refiriendo De la Serna y, de producirse esto, ha enfatizado que, "si así fuese, estaría encantando que el Ministerio lo hiciera público".

"ENORMEMENTE GRAVE"

Pero, con la información que tiene el PRC, Hernando ha manifestado que la situación es "enormemente grave" no sólo porque "se oculte un informe usado por el Ministerio para desvincularse de un proyecto fundamental para Cantabria" como es La Pasiega sino porque se pretenda mantener el crecimiento del Puerto con rellenos en la bahía, "algo que creíamos que era cuestión del pasado".

Y es que esos rellenos están contemplados en el Plan Director del Puerto del Santander pero, según ha detallado Fuentes-Pila, hay un acuerdo de "todos los partidos y todas las instituciones" representadas en el Consejo de Administración de la APS, entre las que están tanto Fomento como Puertos del Estado, para no llevarlos a cabo.

Pero, ante la información del documento del Puertos del Estado, en el que no se indica la superficie que se prevé rellenar en ese medio-largo plazo, el regionalista ha asegurado que, en la próxima reunión del Consejo de la APS, trasladará el "no rotundo" del PRC a esos "rellenos".

El también portavoz municipal ha defendido que el "binomio" entre la bahía y el Puerto se puede mantener con el desarrollo del Llano de La Pasiega sin afectar al "ecosistema" de la Bahía de Santander por lo que, a su juicio, la apuesta del Ministerio es "inadmisible" e incluso "escandalosa" y ha insistido en que los regionalistas están "totalmente en contra".

Así, ha advertido que "no se pueden realizar más rellenos sin afectar de manera drástica e irreversible el ecosistema de la bahía" y, además, ha asegurado que, si se hacen, la extensión ganada con ellos para el Puerto obligaría a "inundar otras zonas".

"Solo hay dos opciones, o una actuación medioambientalmente agresiva y de consecuencias imprevisibles para nuestra bahía o una actuación de futuro y progreso como el Llano de La Pasiega", ha dicho, y ha lamentado que Fomento y Puertos del Estado "opten por lo primero".

Y Fuentes-Pila ha advertido a De la Serna que "los santanderinos y los cántabros no estamos dispuestos a fiar nuestro patrimonio a sus ocurrencias y a su gusto por el hormigón", a lo que Hernando ha añadido que cree que "todos los partido de Cantabria" se van a oponer "frontalmente" a esos rellenos e incluso ha expresado sus "dudas" sobre que el equipo de Gobierno (PP) del Ayuntamiento de Santander "se atreva a apoyar el relleno de su bahía para el crecimiento del Puerto".