El PRC dice que el ministro "miente" sobre La Pasiega y le pide que "recapacite"

Los regionalistas piden la comparecencia del presidente de la Autoridad Portuaria de Santander en el Parlamento

SANTANDER, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando, ha afirmado que el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, "ha mentido" en sus declaraciones sobre el proyecto del área logística en el Llano de La Pasiega, pero ha confiado en que "recapacite" y lo apoye.

Hernando ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa en la que ha anunciado que el PRC ha solicitado la comparecencia urgente del presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), Jaime González, para que explique en el Parlamento por qué considera estratégico el proyecto, en contra de lo que opina Puertos del Estado y el ministro; y por qué considera necesario cambiar los planes del puerto, que el portavoz regionalista ha tildado de "anticuados".

Hernando ha dicho que "no se puede creer" que De la Serna, con su capacidad y experiencia como ministro, como alcalde de Santander y como ingeniero, "no pueda considerar estratégico" un proyecto que dotaría a la región de un gran centro logístico de tres millones de metros cuadrados "único en el norte de España", con una inversión estimada de 300 millones de euros, acceso directo a las autovías y una terminal propia de ferrocarril.

El portavoz del PRC asegura que el ministro "ha mentido" cuando ha dicho que no ha existido ningún tipo de comunicación sobre el proyecto y "miente cuando dice que no es estratégico para Cantabria". Así, ha señalado que la APS remitió una carta a Puertos del Estado a finales de noviembre para que nombrara a una persona para participar en el comité de trabajo que desarrollará este proyecto.

Asimismo, ha considerado "aventurado" que Puertos del Estado haya valorado el proyecto sin siquiera haber nombrado a nadie para ese comité y sorprendente que lo haya hecho "sin tener en cuenta la opinión de la APS".

PROYECTO A 15-20 AÑOS

Ha añadido que se trata de un proyecto a "15-20 años" que se encuentra en una fase inicial y que para materializarlo, requiere "la colaboración de todos", y "no sólo dinero", ha matizado, dado que en ámbitos como el ferrocarril, el Gobierno de Cantabria no tiene competencias sino que se necesitaría la intervención de la administración central.

El portavoz regionalista ha recalcado que el proyecto, "retomado por el PRC" el año pasado y declarado como estratégico por el Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE), ha despertado el interés del puerto, de los municipios afectados y numerosas empresas privadas, y ha recibido el apoyo de la universidad, sindicatos, patronal, cámaras de comercio, operadores logísticos e incluso de Renfe Mercancías, que según Hernando acudió a la reciente presentación del PSIR (proyecto singular de interés regional) y dijo que era "muy interesante".

Hernando ha recalcado que "no es un proyecto excluyente, ni un proyecto de partido, ni siquiera un proyecto de legislatura, sino un proyecto "de futuro", "un proyecto de todos para el futuro de todos" que, "gane quien gane las elecciones, debe convertirse en un eje fundamental para que Cantabria y su puerto crezcan y se desarrollen".

"No estamos hablando de ponerse medallas", ha insistido el portavoz del PRC, quien ha confiado en que todos los partidos "demuestren altura de miras, porque realmente estamos pensando en el bien de Cantabria", y que "el ministro, Puertos del Estado, Renfe,..., todos aquellos que vayan a estar implicados aporten, trabajen y colaboren". "No me entra en la cabeza que un partido con estrategia política diga no a un proyecto de futuro", ha añadido.

Preguntado sobre el futuro del presidente de la APS por sus discrepancias con Puertos del Estado sobre este proyecto, ha defendido que debe ser valorado por su gestión, que ha situado al puerto de Santander en "una posición inmejorable de cara al futuro" y le ha convertido en "el mejor puerto del norte de España".

INVERSIONES DE FOMENTO EN CANTABRIA

Además de instar al ministro a recapacitar, Hernando le ha pedido que "deje de poner a Cantabria como el enemigo", una "actitud que nos duele" -ha dicho- de alguien que ha sido alcalde y diputado regional, "y en el que seguimos confiando para que traiga todas esas inversiones que Cantabria tiene como deuda histórica".

Sin embargo, el portavoz parlamentario del PRC ha puntualizado que la "lluvia de millones" para 2018 que el ministro ha anunciado el lunes "no es otra cosa que un sueño". "Veremos a ver en diciembre cuántos de esos 3.000 millones han llegado a Cantabria", porque en el presupuesto del Estado prorrogado, los plurianuales para 2018 de Fomento en Cantabria suman 8,2 millones, "incluyendo, por ser generosos, los túneles Alar del Rey-Aguilar".

Por otro lado, Hernando ha responsabilizado al ministro de los "datos alarmantes de incidencias" de las líneas de cercanías de Renfe en Cantabria, que hacen que miles de cántabros "lleguen tarde a trabajar, a clase, al médico,...".

Hernando también ha salido al paso de las críticas del diputado nacional del PP por Cantabria, Diego Movellán, al que ha reprochado su "lenguaje soez". En su opinión, tiene "poco futuro como visionario" y "demuestra que de Cantabria sabe poco, de La Pasiega nada, y de otras cuestiones como el 155 menos".