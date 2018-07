PRC niega que el Pleno de Astillero se suspendiera por el fútbol y ha criticado la "pataleta" de Soberón

Publicado 16/06/2018 18:51:58 CET

Considera "cuando menos surrealista" que un "tránsfuga" vaya dando "lecciones de ética y democracia"

ASTILLERO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PRC en el Ayuntamiento de Astillero, que gobierna en minoría, ha insistido en que el pleno extraordinario convocado para ayer, viernes, a las 19.00 horas, pero no celebrado, fue aplazado "atendiendo al reglamento" por rebasarse la hora de inicio programada y no por coincidir con el partido Portugal-España y ha criticado la "pataleta pública" del edil no adscrito Javier Fernández Soberón, ex del PP.

En un comunicado, los regionalistas han achacado las críticas del "tránsfuga" Fernández Soberón al alcalde de Astillero, Francisco Ortiz, por suspender este pleno a que en la sesión que no se celebró se iban a tratar sus retribuciones como edil no adscrito tras su salida del grupo popular.

"El tránsfuga Fernández Soberón ha perdido los papeles al ver que el debate sobre sus retribuciones económicas tiene que esperar unos días", ha afirmado en un comunicado el PRC después de que este edil haya pedido la dimisión del alcalde por suspender el pleno "porque empezaba el partido" de España, algo que ha considerado una "auténtica falta de respeto, moral y responsabilidad".

El Ayuntamiento de Astillero tenía prevista la celebración de dos plenos extraordinarios, uno convocado a instancias de los grupos de la oposición PSOE e IU para las 17.00 horas y otro solicitado por la Alcaldía a las 19.00 horas.

El primero de los plenos se celebró y acabó cuando pasaban varios minutos de las 19.00 horas, cuando ya debía de haber comenzado el otro, lo que motivó que Ortiz, tras hablar con el secretario municipal, comunicó al resto de ediles de la Corporación y al público que dado que se había rebasado el horario de inicio de esta segunda sesión varios minutos el pleno, "en principio no debería" celebrarse.

Por esa razón y también aduciendo "sensaciones futbolísticas y no futbolísticas" --el partido de debut de España en el Mundial, que era a las 20.00 horas-- suspendió ese segundo pleno y anunció que lo convocaría próximamente.

Esto provocó el enfado de los miembros de la oposición --entre ellos de Fernández Soberón-- que explicaron a los medios de comunicación que Ortiz no había consensuado la suspensión del Pleno con nadie tal y como, según señalaron estos grupos, le había aconsejado el secretario municipal.

En un comunicado remitido anoche tras el pleno celebrado, el Ayuntamiento explicó que, "según el reglamento", el segundo "no podía celebrarse" al haber concluido la primera sesión un cuarto de hora más tarde de la hora a la que debía iniciarse la segunda.

Tras las críticas de Fernández Soberón, el PRC ha insistido en que éstos, y no el partido de España, fueron los "motivos reales del aplazamiento" y ha acusado al concejal no adscrito de "agarrarse al chascarrillo sobre el fútbol".

Y ha afirmado que este concejal, en sus declaraciones, "obvia interesadamente" que en una ocasión anterior los informes del secretario municipal advirtieron de la imposibilidad de comenzar un pleno sobrepasada la hora que figura en la convocatoria, algo que, según los regionalistas, Fernández Soberón "conoce perfectamente".

"Parece que el tránsfuga ofuscado al oír que debía aplazarse el segundo pleno extraordinario de este viernes, cuyo primer punto a debate era la situación de los concejales Fernández Soberón y Bella Gañán tras abandonar el PP, su presencia en las comisiones y órganos municipales y las retribuciones económicas que ello conlleva, no escuchó que se hacía atendiendo al reglamento", han apostillado los regionalistas.

Desde el PRC se han preguntado si este edil pretendía que el alcalde "obviara el reglamento para poder después acusarle de cometer ilegalidades" o si lo que quería era que Ortiz recortase el "legítimo debate" en el primer pleno para cumplir el horario del segundo y así poder acusarle de "coartar a la oposición".

EL PRC CRITICA QUE UN "TRÁNSFUGA" DÉ "LECCIONES DE ÉTICA Y DEMOCRACIA"

Además, los regionalitas han considerado "cuando menos surrealista oír a un tránsfuga", como, a su juicio, es Fernández Soberón "dar lecciones de ética y democracia" cdespués de que, a juicio de los regionalistas, ha quedado "demostrado que su única motivación son sus intereses personales y económicos".

"Si realmente quiere dar lecciones de democracia, debería renunciar al acta de concejal, como le ha pedido la dirección de su ya ex partido", han aseverado los regionalistas, que se han preguntado si Fernández Soberón representa "a los vecinos que le dieron su confianza bajo las siglas del PP que ha abandonado, o a sí mismo".

A juicio del PRC, Fernández Soberón ya tenía previsto, antes de la suspensión del Pleno, salir al día siguiente a la opinión pública porque "tiene que promocionarse y buscar acomodo para las próximas elecciones".

"En la mejor tradición del filibusterismo político, Fernández Soberón saltó del barco del PP cuando el motín que tramaba con PSOE e IU fracasó y sus compañeros amenazaban con hacerle caminar por el tablón, y ahora busca otro barco en el que izar su bandera pirata", han aseverado los regionalistas.

Y han opinado que Fernández Soberón "no tiene empacho en pasar por encima de los intereses de los vecinos de Astillero y hacer "lo que haga falta, si eso le supone avanzar en sus intereses".

Sin embargo, creen que a estas alturas los vecinos de Astillero "ya conocen perfectamente al señor Fernández Soberón" y han señalado que tanto este edil como su compañera Bella Gañán, que también es no adscrita tras dejar el PP, pretenden en su condición de "tránsfugas, y abusando" del reglamento, tener representación y cobrar por ello en todas las comisiones informativas.