"El proyecto del MUPAC ni mucho menos está abandonado"

La directora general de Cultura del Gobierno de Cantabria, Eva Ranea, ha negado que el proyecto para la construcción definitiva del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) esté "abandonado, ni mucho menos", y ha tachado de "falacia" tal extremo.

Según ha defendido, se está trabajando, a nivel jurídico por un lado y en el emplazamiento -previsto inicialmente en Gamazo, junto al Palacio de Festivales de Santander- "más adecuado", de manera que cuando se dé a conocer -este año- sea "un proyecto realista".

Ranea se ha expresado así en una rueda de prensa que ha ofrecido junto al director del MUPAC, Roberto Ontañón, para quien "lo más importante" es que se ha adoptado ya la decisión de hacer un "museo nuevo y en Santander".

"La ubicación es importante, pero no lo más importante", ha precisado, para apuntar a continuación que "se está considerando la ubicación más óptima", teniendo en cuenta el proyecto y los costes.

De todas formas, el responsable del Museo, --ubicado en la actualidad en los bajos del Mercado del Este, después de casi un siglo sin sede fija y con sus fondos repartidos por diferentes instalaciones--, ha aclarado que no puede "opinar mucho" sobre este asunto, es decir, sobre el posible cambio de emplazamiento.

Y es que "oficialmente no se ha tomada ninguna decisión al respecto" y, en consecuencia, no se ha decidido "no desarrollar el proyecto en el Dique de Gamazo", ha comentado.

"Ni mucho menos el proyecto del MUPAC está abandonado", ha sentenciado por su parte Ranea. "Eso es una falacia", ha apostillado, para defender que hay un "interés supremo" y "enorme" para que se resuelva este asunto de manera "real", con una actuación "realista", desde el punto de vista del proyecto y en términos de presupuesto también.

Es decir, que "cuando se hable de que se va a hacer (el MUPAC) sea tan real y tan posible que pueda ser efectivo", ha resumido la directora general de Cultura, que apuesta por hacer "bien" las cosas en torno a este "gran proyecto".

Finalmente, a preguntas de los medios en la comparecencia, convocada para presentar una exposición del MUPAC, Eva Ranea ha indicado que la decisión en torno al proyecto se conocerá este año. "Yo creo que sí", ha concluido.