El PSOE considera "insultantes, injustos e insuficientes" los PGE

El secretario general del PSC-PSOE, Pablo Zuloaga, considera que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 "son insultantes, injustos y no atienden las necesidades reales de Cantabria".

Para Zuloaga, el PP "decepciona una vez más a los cántabros presentando unos presupuestos engañosos, que no responden ni

solventan de ninguna de las maneras los grandes problemas de

Cantabria".

"Es frustrante ver como el Gobierno del PP y Ciudadanos, sabiendo las necesidades de una de las comunidades más austeras de todo el país y que cumple con sus deberes, aumenta únicamente en 72 millones de euros los presupuestos para Cantabria con respecto a 2017 y alardea de incrementar las inversiones en un 36% cuando durante los años 2008 y 2011, con José Luis Rodriguez Zapatero en Moncloa, la inversión media era de 354 millones de euros y desde que gobierna el PP es de 198 millones de euros, una diferencia abismal", critica.

Zuloaga señala en un comunicado de prensa que las cuentas para 2018 "llegan seis meses tarde y no cumplen con lo esperado debido a la nefasta gestión de un Gobierno debilitado por la deriva institucional y sus continuas irresponsabilidades políticas".

Un Gobierno que, a su juicio, "vuelve a hacer oídos sordos a las reivindicaciones de los cántabros y que ratifica que Cantabria no está entre sus prioridades".

El líder de los socialistas advierte que "el PP se vuelve a olvidar en las cuentas de este año de muchas de las demandas pendientes que tiene el Estado con nuestra Comunidad como son la financiación para Valdecilla, la Ley de Dependencia, la Fundación Comillas, los gastos de la LOMCE o las obras del subfluvial de Santoña".

"Demandas pendientes que son proyectos vitales para esta Comunidad y que son competencias que tiene que asumir el Estado y no el Gobierno regional, aunque el Ejecutivo de los populares ni lo respeta ni lo lleve a cabo", añade.

"A los socialistas nos genera gran incredulidad como el PP de Cantabria y Ciudadanos unidos en su nueva alianza, no solo defienden

sino que apoyan de una manera desmesurada unos presupuestos irreales,

con inversiones raquíticas, que falsean la verdad y no resuelven las

demandas sociales de esta Comunidad", critica.

A su entender, "Ciudadanos es la nueva muleta de un PP que se ha

quedado solo para sacar adelante unos presupuestos antisociales,

discriminatorios, desiguales, en detrimento del Estado de Bienestar y

que no dan respuesta a las demandas de la sociedad", declara.

Para Zuloaga, "defendiendo estas cuentas, el PP de Buruaga y el

Ciudadanos de Félix Álvarez pierden toda su credibilidad en la defensa de los intereses de Cantabria, dejando de lado los servicios públicos que ayudan a construir una sociedad igualitaria donde todos tengamos los mismos derechos como son la sanidad, la dependencia o la educación".

LA ESTRATEGIA ENGAÑOSA DE DE LA SERNA

Por otro lado, considera "llamativo" que de los 272 millones

de euros consignados para Cantabria, el Ministerio de Fomento acapara 235 millones, un 86 por ciento de la inversión que el

ministro Iñigo de la Serna "necesita para realizar todas las

infografías y los proyectos faraónicos que se dedica a vender en sus

visitas a Cantabria, pero que después lamentablemente guarda en el

cajón del olvido".

Los socialistas exigen al ministro de Fomento "no solo que

cumpla con sus compromisos, sino que cumpla con los plazos

establecidos, porque si no sucede como con la duplicación de la vía

entre Santander y Torrelavega que el pasado año aseguraba que las

obras se iniciarían en el 2018 y finalizarían para el 2020 y por ahora de esa fecha prometida, nada".

El PSOE señala que en el caso del Plan de Cercanías, en el que el ministro prevé una inversión de 283 millones de euros, solo se van a destinar 16,8 millones de euros, y para el muelle de Raos, presupuestado en 46 millones, se consigna una anualidad de 15 millones.

Por eso, considera que "De la Serna insulta y engaña a los vecinos de Torrelavega y Santander incluyendo 100.000 y 50.000 euros

respectivamente para llevar a cabo los estudios previos a los

proyectos de integración del ferrocarril en ambas ciudades cuando el

coste total es de 233.000 euros y 2,8 millones de euros".

"Si nos fijamos en los datos que posibilitarían la inversión,

Torrelavega desaparece de los PGE 2018 y Santander cuenta con una

consignación de 1,9 millones de euros sobre un coste total de 168

millones de euros, sólo un 1% de lo previsto", critica.

A su juicio "estos ejemplos demuestran la innegable capacidad del

ministro De la Serna de engañar, proclamando medias verdades y creando ilusiones a los cántabros que después no se materializan".

VALDECILLA

Asimismo, el dirigente socialista considera "insuficientes" los

"únicos" 22 millones de euros consignados para la financiación de las

obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ya que, dice,

"a Mariano Rajoy se le olvida que adeuda con Cantabria las anualidades correspondientes a los años 2016 y 2017, en un momento, el actual en el que tendría que comenzar abonar los 100 millones de euros adicionales que se comprometió a aportar".

Por ello, pide a Rajoy que conceda las cantidades prometidas a

esta Comunidad Autónoma y que "deje de buscar excusas para no pagar lo que debe". Zuloaga añade que los socialistas "no cesaremos en nuestro empeño por conseguir lo que consideramos corresponde a nuestra Comunidad ante unos presupuestos que no atienden las necesidades de Cantabria y se deja en el olvido muchos proyectos

pendientes de nuestra región".

"Desde hoy mismo, el PSOE de Cantabria está trabajando en una batería de enmiendas para tratar de frenar y paralizar este insulto a nuestra Comunidad Autónoma", concluye.