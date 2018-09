PSOE pide convocar consejos del TUS y Sostenibilidad para analizar retirada de Metro-TUS

Publicado 13/09/2018 13:35:58 CET

Casares dice que "el PP está inhabilitado para diseñar el futuro del transporte urbano" de la ciudad

SANTANDER, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Santander ha solicitado que se convoque el Consejo de Administración del TUS y el Consejo de Sostenibilidad para analizar la retirada del Metro-TUS y la vuelta al sistema anterior de líneas, así como para consensuar mejoras a realizar con la reimplantación del modelo previo al 1 de febrero.

El portavoz socialista, Pedro Casares, ha explicado este jueves en rueda de prensa que su grupo ya solicitó la convocatoria de ambos órganos a mediados de marzo, tras la puesta en marcha del Metro-TUS, pero como su petición no fue atendida, a pesar del "sufrimiento" que el proyecto estaba causando a los vecinos, ahora vuelve a solicitarlo y además anuncia que, de no haber convocatoria, el PSOE "tomará medidas hasta las últimas consecuencias".

Y es que, según ha denunciado, el PP está incumpliendo los periodos de convocatoria de estos órganos y los socialistas quieren que "cumplan con la legalidad, rindan cuentas, den explicaciones y digan la verdad". Para que los 'populares' "no digan más mentiras", el socialista ha entregado a los periodistas asistentes a su comparecencia copias de las peticiones realizadas ahora y hace meses por el PSOE, así como de las actas de las últimas reuniones de ambos consejos.

Con ello, los socialistas han denunciado que el PP "ningunea" a la "propia institución que dicen representar" porque el Consejo de Administración del TUS, a pesar de que la empresa está "sumida en el caos", no se reúne desde el 22 de noviembre de 2017 y los estatutos dicen que debe haber reunión ordinaria al menos una vez al mes o una vez al trimestre según se acordó en la constitución del consejo en esta legislatura.

Situación similar es la que se produce en el Consejo de Sostenibilidad ya que, según la documentación aportada por Casares, no se reúne desde el 7 de marzo de 2017, pero además no aborda el proyecto del Metro-TUS desde febrero de 2016. Para Casares, esto "dice mucho y mal de la alcaldesa y del PP" que "ni quisieron ni quieren escuchar a nadie" y cuya "prepotencia no tiene fin".

Por ello, además de pedir la convocatoria de los dos consejos, Casares ha anunciado que el PSOE ha solicitado un informe del secretario general del Pleno del Ayuntamiento, que también es secretario del Consejo de Administración del TUS, para que tome conocimiento del "incumplimiento reiterado" en las convocatorias de sesiones y que emita informes para "dirimir la ilegalidad" de no convocar estos órganos.

Pero también el PSOE va a informar a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de "la ilegalidad y el funcionamiento irregular del Consejo de Administración del TUS y el Ayuntamiento de Santander" y dar a conocer la situación generada con el Metro-TUS, así como "la censura del PP en el uso y convocatorias de los órganos municipales que la ley nos da a la oposición para fiscalizar y exigir responsabilidades".

Si aún así siguen sin convocarse ambos órganos, Casares ha señalado que el grupo municipal del PSOE acudirá al Ministerio de Política Territorial, que es el "encargado velar por el buen funcionamiento de las administraciones públicas y de los ayuntamientos y también de velar por el cumplimiento de la ley de administración local".

PODRÍA LLEGAR A LOS TRIBUNALES

En caso de que, a pesar de la intermediación de ambas instituciones, el equipo de Gobierno continúe sin convocar estos dos consejos, el portavoz socialista ha asegurado, a preguntas de la prensa, que el PSOE llegaría hasta los tribunales aunque "sería el último recurso" ya que confía en que la alcaldesa, Gema Igual, "no se atrinchere" para "no cumplir con acuerdos" del Ayuntamiento o con los estatutos de una empresa municipal.

Para Casares, "el PP está inhabilitado para diseñar el futuro del transporte urbano y queremos que se produzca un debate serio y riguroso sobre cómo mejorar entre todos el TUS, contando con la participación de todos, y recuperar el prestigio y el buen nombre de este servicio" y, por ello, los socialistas solicitan que se convoquen las reuniones de ambos consejos.

Estos dos órganos, al igual que muchos otros, están "siendo vaciados de contenido por el PP" para "tomar decisiones sin contar con nadie" llegando a situaciones como la generada por el Metro-TUS, en el que el equipo de Gobierno ha gastado "más de siete millones de euros de los santanderinos" y con el que ha causado "mucho sufrimiento" durante siete meses a los vecinos.

En este sentido, el líder socialista ha lamentado que el PP no muestre "arrepentimiento" por ello como así evidenció la alcaldesa en el último pleno al no intervenir cuando se debatió su reprobación y la del concejal de Movilidad Sostenible, Ignacio Quirós, por el "fracaso" del Metro-TUS, tras cuya retirada lo que quedará serán "dos intercambiadores como monumentos a la soberbia del PP".

"No dijo ni una sola palabra", ha lamentado el socialista, que cree que la actitud de Gema Igual fue "una falta de respeto" porque se debatía "el tema más importante de la legislatura" y, tras haber anunciado que se dará marcha atrás, "al debía haber pedido disculpas y asumir responsabilidades".

PP RETIRA EL METRO-TUS POR "CÁLCULO ELECTORAL"

"No lo hizo, perdió una oportunidad y los ciudadanos le juzgarán estos hechos", ha añadido Pedro Casares, que ha reiterado que, en su opinión, el PP no retira el Metro-TUS "por arrepentimiento ni por reconocer el error convertido en fracaso, sino únicamente por un cálculo electoral" porque, de lo contrario, "hubiesen pedido disculpas a los santanderinos por perjudicarles la vida".

Sobre la fecha de vuelta al sistema anterior de líneas, que el equipo de Gobierno primero dijo que sería el 1 de noviembre porque era imposible hacerlo antes y ahora será el 1 de octubre, Casares cree que "es una falta de respeto" de la alcaldesa esos "continuos cambios", al igual que, en su opinión, también lo es que todavía no se esté reuniendo con vecinos y colectivos "para introducir mejoras consensuadas".

"Le pedimos al PP y a la alcaldesa que escuchen a los vecinos y a las plataformas, que lo único que quieren es mejorar el transporte público de su ciudad" y no hacerlo es "una falta clara de talante democrático" de Igual, a quien además ha advertido que, si les hubiese escuchado en los últimos meses, "no habríamos ahorrado mucho sufrimiento" y también "mucho dinero" si igualmente hubiese escuchado a los partidos políticos.

Para el PSOE, durante los últimos meses, "el Mero-TUS ha puesto en evidencia el despilfarro, la irresponsabilidad y la improvisación con la que gobierno el PP en Santander" pero también "la nefasta gestión que hacen con el dinero de todos los santanderinos, malgastando siete millones de euros", y además ha demostrado que "para el PP todo vale, incluso a costa de perjudicar la vida diaria de mucha gente".