PSOE urge una solución para Escenario Santander y ve prioritario la devolución de las entradas de Guetta

Publicado 19/09/2018 19:03:44 CET

SANTANDER, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE, Pedro Casares, ha pedido a la alcaldesa, Gema Igual, que el Ayuntamiento busque una solución "clara y urgente" para Escenario Santander, después de que la empresa encargada de su gestión, Delfuego Booking, haya sido declarada en concurso de acreedores, a raíz de su participación en la promoción del fallido concierto de David Guetta.

En este sentido, el líder socialista y de la oposición considera prioritario que se devuelva el dinero de las entradas a los cerca de 10.000 asistentes al espectáculo del Dj francés, previsto para el pasado 28 de julio y que el artista internacional canceló en el último momento por problemas técnicos de su avión privado.

Ante la declaración del concurso de la empresa cántabra Delfuego Booking (integrante junto con la madrileña Heart of Gold de la UTE La Campa, encargada de los conciertos de la Semana Grande), Casares considera que "no parece probable" que la concesionaria ofrezca las "garantías suficientes" para seguir gestionando Escenario Santander, cuando ha presentado suspensión de pagos, al entrar en concurso voluntario de acreedores.

El concejal del PSOE recuerda en un comunicado que, sobre la prórroga de la concesión de los conciertos de las fiestas de la capital cántabra, su partido ya manifestó en el Pleno del pasado 29 de agosto que no se podía hacer, dado que la empresa no había cumplido con lo pactado.

"La alcaldesa negó entonces esta posibilidad, diciendo que no era una decisión política sino técnica y ahora cambian la versión. ¿Qué ha cambiado ahora?" se pregunta el portavoz del grupo municipal socialista, que señala que no se puede prorrogar "no porque no hayan devuelto las entradas, sino porque no habían cumplido con el cartel de los conciertos".

En cualquier caso, para el edil del PSOE y jefe de la oposición, el Ayuntamiento no puede permitir que la empresa no devuelva el dinero de las entradas. "La prioridad debe ser que los asistentes recuperen el dinero de las entradas de David Guetta", sostiene al respecto.

"Las 10.000 personas que fueron al concierto pagaron por una actuación que no se produjo, y si el artista ha devuelto el caché, la promotora tiene todo el dinero de las entradas para realizar la devolución", ha argumentado.

Además, en cuanto a los gastos de producción del contrato, Casares señala que los que se están haciendo públicos estos días son "mucho mayores" que los que se presentaron en la documentación para ser los adjudicatarios de los conciertos.

De la misma forma, el líder socialista quiere saber qué va a pasar con la subvención de 106.000 euros que el Ayuntamiento daba para la organización de los conciertos de la Semana Grande.

"¿Se ha abonado ya dicha cantidad? ¿Es posible que deba devolverse, al menos una parte de ella? "Precaución porque estamos hablando de dinero público", se pregunta.

INFORMAR EN LA COMISIÓN DE CULTURA

El portavoz socialista considera que desde el equipo de gobierno del PP deben de informar de todo ello "con urgencia" en la comisión de Acción Cultural y Promoción Educativa.

Y considera que la mejor ocasión para hacerlo es el próximo martes, 25 de septiembre, en la reunión que ya está convocada para otro asunto.

Por último, Pedro Casares espera que Escenario Santander pueda volver "pronto" a ser una "referencia cultural de la ciudad, después de 7 años ofreciendo una amplia variedad musical y cultural que es buena para la ciudad".