Real ve "injustificada" la petición de cese por los contratos del SCS

Publicado 09/08/2018 13:38:51 CET

LAREDO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de Cantabria, María Luisa Real, no se plantea dimitir de su cargo por las incidencias detectadas en las contrataciones del Servicio Cántabro de Salud y considera "injustificada" la petición de cese realizada por la oposición, a la que acusa de tratar de hacer un "escándalo" en base a un informe "provisional" de la Intervención de la Comunidad.

"Yo no me planteo la renuncia porque considero que está injustificada. Otra cosa es que la oposición está intentando hacer un escándalo de un informe provisional", ha manifestado la dirigente socialista a preguntas de los periodistas este jueves en Laredo, donde ha reiterado que los datos publicados en prensa no se corresponden con los que figuran en el documento remitido a su departamento para formular las correspondientes alegaciones.

Real, que ha mostrado su "sorpresa" tanto por que se "filtre" el informe como por el contenido difundido del mismo, ha indicado además que "las responsabilidades políticas, si las hubiera" una vez que el informe del interventor sea definitivo estarían "suficientemente solventadas" con las dos dimisiones registradas hasta ahora: la del gerente del SCS y el subdirector de gestión económica, que renunciaron al cargo hace dos meses, y al estar ambos "por encima" del responsable de la supuestas irregularidades.

