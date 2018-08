Registradores piden legislación “más limpia” frente a cláusulas hipotecarias “abusivas”

Publicado 25/07/2018 12:13:38 CET

SANTANDER, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán, ha pedido este miércoles en Santander una legislación "más limpia" frente a las cláusulas hipotecarias "abusivas" y no solo "ilegales", y ha afirmado que, aunque los registradores quieren dar "un paso más en la erradicación de cláusulas abusivas" en los préstamos hipotecarios, "en numerosas ocasiones" la Dirección de los Registros y del Notariado "no ha sido sensible a esta necesidad".

Así lo ha dicho en su intervención en la inauguración del encuentro 'El Tribunal de Justicia de la UE como garante de una Unión de Derecho', en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en la que ha señalado que la actividad de los registradores "hoy más que nunca" tiene como punto de mira y "siempre debe mirar" hacia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

De esta forma, ha afirmado que el TJUE "todavía tiene por delante decisiones muy importantes que, de alguna manera, van a seguir incidiendo en la vida económica y social de los ciudadanos españoles" en la materia de la adquisición de viviendas a través de préstamos hipotecarios, y tendrá que abordar temas como las cláusulas y vencimientos anticipados de los préstamos, intereses de demora o los efectos del Código de buenas prácticas de la banca.

Al mismo tiempo, ha comentado que han sido "numerosas" las sentencias que han incidido en el préstamo hipotecario y en la actualidad la mayoría de los ciudadanos tienen en los préstamos bancarios "la única forma" de acceder a la propiedad de una vivienda.

En concreto, cree que la sentencia del TJUE del 7 de diciembre del 2017 ha marcado un "hito importante" --al señalar que "no procede que la declaración de abusividad de las cláusulas de un contrato pueda afectar a un tercero cliente que no fue parte en el contrato"-- porque "tiene en cuenta no solamente las relaciones entre el consumidor y el profesional", sino que "abre la perspectiva" al "tercero hipotecario" que ha sido "ajeno" a esas relaciones.

La decana del Colegio de Registradores, que ha querido agradecer el TJUE por ser "garante de una unión de Derecho, de los derechos de los consumidores" y "luchar por la igualdad en las relaciones entre los contratantes", también espera que "Europa sea consciente que el Derecho hipotecario español está bien elaborado, protege a los terceros, protege a los consumidores y es un motor de progreso económico y social que no se puede desdeñar".

En este sentido, aunque ha asegurado que puede ser "perfectible", cree que este sistema español "resistiría perfectamente la comparación y saldría airoso, con el Derecho hipotecario de otros países europeos".