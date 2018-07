Revilla habla de "malentendido" con el AVE y pedirá que llegue a Santander

Actualizado 01/07/2018 19:59:17 CET

El presidente llama a los suyos a ser "una piña" porque el PRC es "el rival de todos" los demás y "se merece" ganar las elecciones en 2019

SANTANDER, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PRC y presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha considerado que ha habido "un malentendido" en torno al tren de Alta Velocidad a la región, y ha asegurado que su partido pedirá que el AVE llegue hasta Santander.

"En el próximo Pleno del Parlamento regional exigiré ese AVE", ha asegurado este domingo Revilla en la Fiesta Regionalista, después de que esta semana el PRC votara en la Cámara una iniciativa de Podemos para renunciar al AVE y destinar la inversión prevista a un tren de altas prestaciones, a mejorar la red de cercanías y a la conexión con Bilbao y el Corredor del Cantábrico.

Esta postura de los cantabristas ha sido muy criticada por los 'populares', que han exigido a Revilla y al PRC que "rectifiquen" su decisión. Tras repasar los distintos momentos y procesos que han atravesado diferentes infraestructuras en general (como las autovías A-8 y A-67) y el AVE a Cantabria en particular a lo largo de los últimos años, Revilla ha manifestado que "llegados a este punto", pedirá que el tren de alta velocidad venga "hasta Santander".

"Pero que lo hagan", ha reclamado el jefe del Ejecutivo autonómico, que trasladará esta petición tanto al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, como al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión que ambos mantendrán próximamente, y que el cántabro prevé preparar esta semana con la titular de Administraciones Públicas, Meritxell Batet.

Entre otros hitos, Revilla ha recordado cuando el exministro del PSOE José Blanco "se cargó" en 2010 los cuatro tramos de la obra "ya adjudicada" hasta Reinosa y de paso las "expectativas electorales" de los socialistas.

De su sucesora, la 'popular' Ana Pastor, ha rememorado que planteó que no se podía abordar en plena crisis un AVE a Cantabria, pero sí un tren de altas prestaciones hasta Reinosa con el que el tiempo de viaje entre Santander y Madrid se reduciría por debajo de las tres horas.

Así, entre "nada o esto", el PRC apostó por esta última opción, a la que se sumó, ya con el siguiente responsable de Fomento, el exalcalde de Santander Iñigo de la Serna, el AVE pero "sin fecha", ni "planos" y "nada firmado".

De este modo, tras el "malentendido" que según Revilla ha habido en torno a un proyecto que "como mínimo" tiene que conectar con Reinosa y "llegados a este punto", el PRC pedirá el AVE "hasta Santander". "Pero que lo hagan", ha reclamado el presidente de la Comunidad, que trasladará esta petición a Ábalos y Sánchez.

"Que no haya duda" de que el PRC "quiere" el AVE cuando va "por toda la región cacareando" este proyecto, ha manifestado el regionalista a los suyos, ante los que también ha admitido que esta semana "se ha armado gorda" a cuenta del "malentendido" con la alta velocidad, al ser las infraestructuras una de las tres cosas que está en "el ADNdel PRC", junto con "la honradez" y la defensa de Cantabria.

OTRAS PETICIONES AL ESTADO

Entre tanto, y en el ámbito de Fomento, también pedirá que se adjudique la duplicación de la vía entre Santander y Torrelavega o el tramo de alta velocidad hasta Aguilar de Campoo.

Y al margen de las infraestructuras, el jefe del PRC-PSOE llevará más peticiones al nuevo presidente socialista, entre ellas que el Estado pague las obras de remodelación del Hospital Valdecilla, los "cien kilos que nos debe" -100 millones de euros del desfase del proyecto-, que abone la "deuda" del proyecto Comillas, el 50% de la financiación del desarrollo de la Ley de la Dependencia o los 16 millones pendientes para la implantación de la Lomce.

Tras exponer todas estas demandas y comprometerse a defenderlas en Madrid, Miguel Ángel Revilla ha manifestado que "va listo" quien piense que no va a ser reivindicativo tras apoyar a Pedro Sánchez en el "litigio" que tuvo con Susana Díaz por hacerse con el PSOE, al que "sin venir a cuento" defendió "más que los suyos".

"Todo lo que se debe a Cantabria y no pagó Mariano Rajoy "el moroso" se va a abonar, según ha garantizado Revilla, que ha sentenciado al respecto que "las deudas se heredan". En este punto, ha incidido en que "si un gobierno ha firmado algo, el que viene detrás lo tiene que cumplir". Y "si no me pagan, me van a oír", ha avisado.

Entre las peticiones que Revilla trasladará a La Moncloa también figura el respaldo del Estado al proyecto previsto en la recta de La Pasiega, donde se prevé construir un polígono industrial, en un momento, además, en el que es este sector el que está tirando de la economía regional.

En el ámbito autonómico también ha destacado el despliegue de la banda ancha para que llegue a "todos los rincones" de la Comunidad en los próximos años, tras una inversión de 60 millones de euros.

Revilla también ha aprovechado su intervención para lamentar el "paréntesis nefasto" de los cuatro años de gobierno del PP en Cantabria, en los que dieron "marcha atrás" a la región porque "no respetaron nada" de lo que había en desarrollo.

Tras esa legislatura, ha proseguido, el PRC "renació con más fuerza que nunca" en 2015, "barriendo" en prácticamente toda Cantabria, al ser el partido más votado en más de la mitad de los municipios.

EL PRC SE MERECE GANAR LAS ELECCIONES

Ahora, cuando queda un año para las próximas elecciones, y teniendo en cuenta las crisis y divisiones internas en el resto de partidos con representación en la Cámara regional, Revilla ha llamado a los suyos a ser "una piña", porque el PRC es "el rival de todos" los demás. "No hay otro. Lo saben. El PRC es el rival a batir", ha señalado.

En este sentido, ha evidenciado que las demás fuerzas "no desaprovechan la ocasión" para criticar a los regionalistas, como con el "latiguillo" de la alcaldesa de Santander, la 'popular' Gema Igual, de que Revilla "odia" a la capital cántabra, cuando "no hay quien hable más de Santander que yo". "Adoro a esta ciudad", que es "la más bonita de España". "La amo con toda mi alma", ha remachado.

También ha rechazado las declaraciones del diputado del PP Iñigo Fernández de que le "aburre" la región, cuando la realidad es que "Cantabria me pone", ha asegurado Revilla.

De igual modo, ha censurado "otro latiguillo del que venía los sábados", en alusión al ya exministro de Fomento por sus reiteradas visitas a Santander los fines de semana, que le acusaba de haber dicho que "España nos roba" cuando Revilla había llamado "moroso" al Gobierno central de Rajoy por no abonar las deudas con la Comunidad.

A pesar de esto, y teniendo en cuenta todo lo anterior, Revilla ha concluido su intervención en la Fiesta Regionalista hablando del "reto" de su partido, que "tiene" y "debe" que ser el primero de Cantabria en los próximos comicios.

Y para lograrlo, "la asignatura pendiente" es Santander, tarea en a que se va "volcar" personalmente Revilla, ya que si se produce un incremento "lógico" de votos en Santander, entonces el PRC gana las elecciones. "Se lo merece", ha concluido.