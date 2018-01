Revilla: "PSOE ha entendido que la estabilidad del Gobierno está por encima del partido"

Publicado 07/01/2018 14:04:18 CET

El presidente garantiza la unidad de la coalición hasta el final de la Legislatura

SANTANDER, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, cree que seguirá habiendo "tensiones" internas en el PSOE, su socio en el Gobierno, pero asegura que los socialistas, dirigidos desde este verano por el 'sanchista' Pablo Zuloaga, han "entendido" que la estabilidad de la coalición está "por encima" de los intereses del partido.

"El socio de Gobierno, el PSOE, ha entendido que la estabilidad política y el que acabe esta Legislatura la coalición unida está por encima de los intereses del partido", ha afirmado el regionalista en una declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, en las que garantiza la unidad y continuidad del bipartito hasta las elecciones de mayo de 2019.

Pese a ello, Revilla cree que volverá a haber "tensiones" en el seno del PSC, sobre todo cuando afronte procesos de renovación interna, como las primarias para elegir a los candidatos a los comicios autonómicos y municipales, aunque lo importante -ha insistido- es que la alianza de Peña Herbosa concluya unida su actual mandato.

"Volveremos a tener tensiones cuando lleguen las primarias del PSOE. Pero vamos a concluir la Legislatura como un bloque", ha vaticinado el líder del PRC, que ha destacado que esta unidad es "muy importante" para que no se agraven los problemas existentes en la región.

Porque "si además de que no nos pagan y hay una crisis, los que estamos gobernando no estamos unidos y no lo hacemos bien, sería mucho más grave", ha planteado el presidente regional, en alusión a la coyuntura económica y a la deuda del Estado con la Comunidad, por el impago de compromisos adquiridos como las obras del Hospital Valdecilla.

Al hilo de lo anterior, Miguel Ángel Revilla ha reiterado su confianza en que 2018 acabará con 5.000 parados menos en Cantabria, que seguirá así avanzando hacia el objetivo de reducir en 20.000 el número de desempleados a lo largo de la Legislatura.

En este sentido, está convencido de que será "un buen año" para la región, a pesar -ha dicho para concluir- de los "estrangulamientos" del ministro de Hacienda y el presidente el Gobierno, Cristóbal Montoro y Mariano Rajoy, respectivamente.