Revilla replica al PP que no tiene "pulsos con nadie": "Yo gobierno y punto"

El presidente asegura que le ha "sorprendido" la polémica generada por su día de puertas abiertas para quienes quieran conocerle

El presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha replicado hoy al PP que no tiene "pulsos con nadie" sino que se dedica a gobernar "y punto".

Así lo ha dicho en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, después de que el PP opinase que hay un pulso entre Revilla y el secretario general del PSOE y delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga, por las irregularidades en contratos del Servicio Cántabro de Salud, por las que toda la oposición ha pedido el cese de la consejera de Sanidad, Luisa Real.

Un pulso que, además, los 'populares' opinan que está ganado el líder socialista. Cuestionado por ello, Revilla ha asegurado que se "alegra" de que Zuloaga "lo gane" porque "entre socios bueno es que les vaya bien a los socios".

"Si tu tienes una empresa y tu eres socio de otro pues que le vaya mal al otro, mal asunto para la empresa. Si el PP cree que el pulso lo está ganando, yo me alegro, yo no tengo pulsos con nadie, yo gobierno y punto", ha dicho el presidente cántabro.

Además, Revilla ha vuelto a atribuir las críticas del PP a que "el PRC es el enemigo a batir desde hace muchos años y de cara a las próximas elecciones pues probablemente más". "Hay mucha gente que se juega el puesto porque muchos no tienen donde ir y hay que intentar erosionar al líder, en este caso a mí", ha apostillado. Frente a ello, Revilla ha dicho que tiene "la conciencia muy tranquila". "A mis años ya no me espanta nada", ha añadido.

"SORPRENDIDO" POR LA POLÉMICA DE SU DÍA DE PUERTAS ABIERTAS

No obstante, ha señalado que lo que "sí" le ha "sorprendido" es la polémica que se ha generado tras anunciar ayer en sus redes sociales que, ante las múltiples peticiones de personas que desean conocerle en persona, el domingo 19 de agosto haría una jornada de puertas abiertas en su despacho del Gobierno de Cantabria.

"Me ha sorprendido que una cosa privada que he mandado yo en mi Facebook (también en Twitter) - dé lugar a que vayan consultando a todos a ver qué opinan... pues que opinen lo que quieran", ha dicho Revilla al respecto, aunque ante las críticas recibidas horas después cambio la ubicación para recibir a las personas que quieran saludarle o hacerse una foto con él a la puerta del Gobierno.

Este jueves ha colgado un nuevo tweet y un post en Facebook en el que ya no especifica la ubicación donde recibirá a la gente, solo indica la dirección de la sede de la Ejecutivo regional, calle Peñaherbosa 29 en Santander.

"A mis 75 años, una de mis mayores satisfacciones es el cariño que en general recibo de la gente. Que personas que visitan Cantabria estos días quieran saludarme y llevarse una foto de recuerdo es lo menos que puedo hacer para agradecerles que amen esta tierra. El prox. domingo 19 estaré desde las 9 hasta las 13h a disposición de quienes quieran saludarme. (Gob. de Cantabria, c/ Peña Herbosa 29)", dice.