Revilla va "desanimado" a la reunión con Sánchez y pide al PP que apruebe el PGE 2019 y el techo de gasto

Publicado 27/07/2018 13:42:54 CET

"El interés general no prima sobre el partidista; estamos en una convulsión", dice el presidente cántabro

SANTANDER, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha confesado que acude el martes 31 a la reunión con el presidente de la nación, Pedro Sánchez, "un poco desanimado", tras la "mala noticia" conocida hoy de que el no saldrán adelante ni el déficit ni el techo de gasto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019.

En este sentido, ha pedido al Partido Popular que "le aprueben los presupuestos, el techo de gasto" a Sánchez para "poder tener más dinero y venir con la deuda de Valdecilla ya pagada".

El jefe del Ejecutivo se ha pronunciado así al ser preguntado por el encuentro que mantendrá el próximo martes con el presidente después de que no hayan salido adelante del techo de gasto y los objetivos de déficit en el Congreso de los Diputados.

"Es una mala noticia para todos porque había habido una disposición de abrir la mano y flexibilizar la deuda", ha valorado Revilla, que ha lamentado que los "más de 30 millones" de incremento iban a servir "para paliar situaciones de emergencia en Cantabria".

Revilla, que ha hecho estas declaraciones antes de la votación del déficit y el techo de gasto en el Parlamento, ha reconocido que la política española "está muy mal" y hay "unos enfrentamientos terribles". "El interés general no prima sobre el partidista; estamos en una convulsión", ha declarado.

Respecto a la petición que le ha formulado la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, de que no se fíe de Sánchez y regrese a la comunidad con acuerdos, Revilla ha avanzado que espera el "sí" del socialista, pero ha advertido de que no se ha aprobado el presupuesto.

"Venir con acuerdos.... ¡Pero si no hay presupuesto y ni le aprueban las cuentas, me podrá dar buenas palabras, pero si no hay dinero...!. Seguro que a lo que llevamos me dirá que sí, que lo ve razonable porque lo que va a pedir Cantabria es lo mismo que le ha venido pidiendo a Rajoy", ha opinado.

El regionalista ha dicho que le "gustaría" que el PP hubiera sido "tan reivindicativo como ahora" cuando estaba en el Gobierno central y en el regional. "Qué fácil haber hecho alguna gestión y dicho 'atiendan a este hombre, que solamente pide un AVE y que se pague lo que se debe, lo que está firmado'. Eso se lo tenían que haber dicho a Mariano (Rajoy), pero jamás levantaron la voz para decir 'atiendan a Cantabria'. Ahora que está éste (Sánchez) sí".

En este sentido, Revilla ha pedido a los populares que aprueben los PGE de 2019 y el hecho de gasto para "poder tener más dinero" y "venir con la deuda de Valdecilla ya pagada" y con el "compromiso de pago de Comillas, firmado en 2008, de tres millones al año".

"Voy un poco desanimado (a la reunión con Sánchez) con la noticia de hoy y a ver qué traemos. Yo quiero cosas concretas", ha dicho el presidente que ha reconocido que tiene "tendencia" a creer lo que le dicen pues vino "encantado de la visita a Rajoy y el resultado fue cero", ha recordado.

ELECCIONES ANTICIPADAS

Revilla ha dicho que preguntará a Sánchez si la debilidad del Gobierno socialista puede conducir a elecciones anticipadas.

Al respecto, ha valorado que es "difícil que haya unanimidad para quitar al que ahora está de presidente" pero ha cuestionado hasta qué punto merece la pena gobernar sin poder sacar adelante "cosas importantes".

"Es una consideración que tendrá que hacer el presidente", ha opinado Revilla, quien cree que la intención de Sánchez es "estar dos años" para intentar con su gestión "reforzar el crédito del PSOE, que estaba bastante mal".

"Pero si no tienes capacidad de maniobra... sin presupuestos es muy difícil gobernar. Y con una ferocidad en el Parlamento que se va a ver en todos los plenos y votaciones, como las de aprobación de las cuentas del Estado, no sé hasta qué punto merece la pena gobernar. Eso dependerá de Sánchez y del PSOE", ha reiterado.

"Yo, en unas condiciones donde no te aprueben nada, me voy o convoco elecciones", ha afirmado que haría.

Pero Revilla también ha opinado que podría "haber una reflexión por parte de todos" puesto que "no sería bueno repetir tanta elección" y sí dar "un poco de estabilidad" al Gobierno, "al menos" para aprobar los PGE, con mayor importe que el anterior. "Si les puede llevar a una consideración que no sea mirar su propio partido sino los intereses generales de España", ha apelado.

Pero ha reconocido el país no está ahora "para grandes consensos". "Hay una atomización tremenda de la política y cada uno aquí, ahora, va a lo suyo, por desgracia".

Revilla se ha pronunciado así a preguntas de la prensa tras asistir junto con el consejero de Obras Públicas, José María Mazón, a la inauguración de la rehabilitación del antiguo matadero de Riosapero como albergue.