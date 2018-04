Revilla ve un "disparate" las recomendaciones de la AIREF y asegura que no se aplicarán

Publicado 12/04/2018 12:49:07 CET

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado hoy que las recomendaciones propuestas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) le parecen un "disparate" y ha asegurado que no se va a adoptar ninguna de ellas.

Así lo ha señalado al ser preguntado por las medidas que plantea el informe de la AIREF, dado a conocer ayer por el consejero de Economía, Juan José Sota, que recomienda fusionar empresas públicas, subir tarifas y precios públicos, o privatizar servicios turísticos.

"Es un disparate", ha subrayado Revilla, quien ha añadido que "claro que los servicios públicos cuestan dinero, por eso son servicios públicos", y desde el Gobierno se asumen una parte de los costes para que no repercutan en el ciudadano.

"Nos dicen que subamos las tasas, pues es que es una manera de meter más impuestos todavía a los ciudadanos", ha señalado el presidente, quien ha añadido que, aunque servicios como mantener abiertas las cuevas "tengan un coste", hay que hacerlo porque supone también "un beneficio" por la cantidad de personas que vienen a la región y se quedan a dormir, consumen, etcétera.

También ha puesto como ejemplo la estación de esquí de Alto Campoo, que también tiene un "coste", pero que es "un dinamizador" de la comarca campurriana y a la que han acudido a esquiar este año 110.000 personas.

"Así podemos hablar de cantidad de servicios que estamos prestando para beneficio de los ciudadanos y que hay empresas que son deficitarias y otras que son rentables", ha resumido Revilla, quien también se ha referido a otros servicios públicos que pueden ser deficitarios pero que hay que mantener, como líneas de autobús, maestros o consultorios médicos que prestan servicios en pueblos.

También ha rechazado la recomendación de realizar privatizaciones, "de ninguna manera, no estoy en absoluto de acuerdo", ha dicho Revilla, que ha precisa que, además, el de la AIREF es un informe que "ni siquiera lo ha hecho un organismo externo" y que "hacen análisis como si estuviéramos hablando de una empresa privada".

"No, esto no es una empresa privada. Hay unos servicios públicos que no son rentables pero que hay que mantener. Los ciudadanos tienen derecho a esos servicios", ha reiterado.

"Esto no es el Banco Santander ni el BBVA. No se puede guiar por beneficios ni por coste sino por atención a los ciudadanos, eso es lo que tiene la entidad de lo público, que hay cosas públicas que son deficitarias, que deben ser deficitarias y que las hacemos porque sino no las haría una empresa privada", ha concluido.