Santillana pide la declaración de zona catastrófica tras la tromba de agua

Publicado 24/07/2018 14:02:23 CET

Las precipitaciones del sábado, que coincidieron con la pleamar, también afectaron a las pistas del colegio anexo y a puntos de Queveda y Ubiarco

SANTANDER, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santillana del Mar solicitará la declaración de zona catastrófica tras la tromba de agua que cayó en la tarde-noche del pasado sábado, que coincidió con la pleamar, y que anegó un aparcamiento privado en el que había 60 vehículos aparcados.

Además del parking de Rolaceña, las precipitaciones afectaron a las pistas deportivas del colegio anexo, que sufrieron desperfectos, así como puntos del casco histórico de la villa y de "al menos" las localidades de Quevedo y Ubiarco, han informado fuentes municipales a Europa Press.

Asimismo, el Consistorio ha contactado con el Consorcio de Compensación de Seguros de que cara a que se hagan cargo de los desperfectos de los coches, que eran tanto de vecinos como de personas que acuden a Santillana a trabajar, y también de turistas, en este último caso tanto en propiedad como de alquiler.

Desde esta entidad han remitido a la administración local la documentación para que los perjudicados efectúen la oportuna reclamación por los desperfectos de los turismos, para lo que deberán adjuntar también facturas de taller o tasación pericial. También se ha habilitado una oficina especifica de información y para presentar las reclamaciones.

En cuanto a la declaración de zona catastrófica, el Ayuntamiento también ha iniciado la tramitación del expediente para evaluar los daños causados en los elementos de titularidad pública, que deberán realizar los técnicos municipales.

Una vez esté listo, se convocará un pleno extraordinario, como único punto en el orden del día la solicitud a la Delegación del Gobierno de la declaración de zona catastrófica.

Ambas gestiones se harán "a la mayor celeridad posible" y a partir de las mismas se contactará con la Federación de Municipios de Cantabria y Delegación del Gobierno para obtener dicha declaración tras esta "catástrofe natural".

22 LITROS POR METRO CUADRADO

Y es que el sábado 21 de julio, aunque se registraron 22 litros por metro cuadrado en unas dos o tres horas, el parking "se llenó" en apenas "20 minutos" debido a que coincidió con la pleamar. Así, se formaron balsas y las alcantarillas no "tragaban" todo el agua. Un par de semanas antes, se habían recogido 37 l/m2 en "una hora", no pasó "nada" porque no había marea alta.

"En 20 minutos el agua subió a una altura que no hubo manera de desalojar", ha comentado a esta agencia el alcalde, Isidoro Rábago, que ha considerado que la tromba fue "impresionante" y "no dio tiempo ni avisar".

En este sentido, y tras asegurar que alcantarillas y sumideros estaban "limpios y saneados", ha considerado que la pleamar fue "el detonante principal para que se produjera una tragedia", que "por suerte, solo ha dejado daños materiales".

"No vamos a dejar de apoyar a esta gente", ha asegurado, para afirmar que se están "intensificando" las gestiones necesarias para "intentar subsanar en el menor tiempo posible, todas las incidencias".

"Desde el mismo día de la inundación nos pusimos en contacto con el Consorcio de Compensación de Seguros para que todos los afectados por desperfectos en sus vehículos conocieran los pasos a realizar", ha indicado el alcalde, que ha pedido "no dejarnos llevar por las prisas ya que Santillana está declarada como monumento histórico-artístico y ello requiere una evaluación especial y diferente".