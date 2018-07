De la Serna no opta a presidir el PP y apoya la candidatura de Sáenz de Santamaría

Publicado 20/06/2018 12:52:41 CET

SANTANDER, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Fomento y exalcalde de Santander, Íñigo De la Serna, ha anunciado este miércoles que no se postulará como candidato a suceder a Mariano Rajoy en la presidencia del PP y apoyará la candidatura de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.

"Haré lo que esté en mi mano para apoyar su candidatura", ha dicho en una rueda de prensa en Santander, en una comparecencia convocada a última hora del martes para hablar de "actualidad política" y que ha generado una gran expectación entre la prensa ya que la convocatoria era solo tres horas antes de que se cerrase el plazo para presentar candidaturas.

De la Serna se ha descartado como candidato después de que, tras la Junta Directiva del PP en la que Rajoy anunció su marcha, dejase la puerta abierta a presentarse y lo ha hecho porque, según ha dicho, no se siente preparado para afrontar ese reto.

"Creo sinceramente que no estoy preparado para ese reto y esa convicción la tengo desde mi principal preocupación de tomar la mejor decisión para el PP y también para España porque, aunque ahora no toca, no tenemos que perder de vista que estamos tomando la decisión de elegir a quién queramos que sea nuestro próximo presidente del Gobierno", ha añadido.

El exministro de Fomento ha insistido en que todos los candidatos (Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal, José Manuel García-Margallo, Pablo Casado, José Luis Bayo, José Ramón García-Hernández y Elio Cabanes) son personas "preparadas y capacitadas" para optar a la Presidencia del PP.

En este punto, ha señalado que "el reto de liderar el PP requiere sacrificio, capacidad, esfuerzo, generosidad, humildad y otras muchas cualidades" y, aunque ha destacado su reconocimiento a todos los candidatos por haber dado un "paso valiente", ha dicho que su aval es para Sáenz de Santamaría.

Y es que, para De la Serna, la exvicepresidenta está "plenamente capacitada y preparada" para encabezar el proyecto político del partido, algo que ha reivindicado en base a su conocimiento sobre la labor que Sáenz de Santamaría ha realizado tanto en la oposición, "batiéndose el cobre" como portavoz en el Congreso, como en las tareas de gobierno.

"EL PP NO ES GÉNOVA"

"Atesora un amplio conocimiento del partido y comparte conmigo una máxima, y es que el PP no es 'Génova', son todos los simpatizantes, afiliados, interventores, apoderados, concejales y alcaldes de cada uno de los pueblos ciudades de nuestro país", ha enfatizado, apostillando que "es ahí donde reside la fuerza del PP".

Y, en ese sentido, ha destacado la "cercanía" de Sáenz de Santamaría con los territorios, y el "cariño" que estos tienen hacia ella. Además, ha puesto de relieve la candidatura "de unidad y abierta" de la exvicepresidenta, a la que prestará su apoyo si así se lo requiere, "aportando todo lo que esté en mi mano".

Preguntado por si formará parte de la candidatura de Sáenz de Santamaría, a la que apoyarán también otros exministros como Alfonso Alonso, ha indicado que no ha hablado "en ningún momento" con ella sobre su posible papel o participación, solo para anunciarle su apoyo por considerar que ella reúne las "cualidades" que necesita el Partido Popular.

Preguntado por el "enfrentamiento" en la carrera hacia la Presidencia del partido entre Sáenz de Santamaría y la secretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, el exministro solo ha dicho que cree que la "voluntad" de ambas "es, como siempre, anteponer los intereses del PP a cualquier otra cuestión".

En cuanto al elevado número de candidatos, De la Serna ha considerado que demuestra la "buena salud democrática" del PP, pero ha apelado a que, si antes del Congreso no hay una "candidatura de unidad y de consenso" como la que propone la exvicepresidenta, todos los 'populares' se sumen al proyecto ganador porque "aquí no sobra absolutamente nadie".

Preguntado por la decisión del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, de no presentarse a pesar de que se le veía como el candidato del consenso, ha mostrado su "respeto" a la decisión del dirigente para asumir su "responsabilidad con Galicia y con los gallegos".

"Pase lo que pase, Alberto Núñez Feijóo es uno de los principales activos que tiene el PP y estoy seguro que va a seguir jugando un rol determinante en el futuro del partido", ha añadido.

FUTURO SIN DECIDIR

Por otro lado, De la Serna, que ha considerado que una rueda de prensa era la forma "más abierta, razonable y limpia" de dar a conocer esta decisión, ha asegurado que no sabe "cuál será su futuro", aunque cree que ahora tendrá tiempo para pensar en "tratar de acomodar esta nueva etapa", que no ha desvelado si podría pasar por ser candidato a la Presidencia de Cantabria.

"En lo que se refiere a mi futuro, tengo tiempo de sobra para plantear si ese futuro está dentro del PP o fuera en el ámbito privado", ha dicho, aunque ha indicado que, por el momento, va a permanecer en Madrid en lugar de regresar a Santander, su ciudad y el lugar que ha elegido para la comparecencia.

"EN DEUDA CON RAJOY"

Al comenzar su intervención, la primera tras la moción de censura y salir del Ministerio de Fomento, De la Serna ha destacado que está "en deuda" con Mariano Rajoy por ser quien le ha dado la oportunidad tanto de ser ministro y alcalde de Santander.

"Eso se lo debo al PP y, muy en particular, a Mariano Rajoy, porque toda mi vida política ha discurrido a su lado. Ha sido el mejor presidente del Gobierno, el mejor, pero sobre todo un hombre sensato, honrado y justo, un señor con mayúsculas", ha ensalzado.

"Mariano Rajoy nos ha dejado un partido fuerte, el primero de España, que ha ganado todas las últimas elecciones, con unos principios y valores que son la esencia de nuestro proyecto político y nos ha dejado un partido unido, una de nuestras principales fortalezas", ha reivindicado.

Y, por ello, ha hecho un llamamiento a que, "pase lo que pase el día después" del Congreso, todos los 'populares' "nos pongamos a trabajar con el presidente o presidenta codo con codo porque es nuestras principal y primera responsabilidad como militantes".