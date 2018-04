De la Serna ve "en el prado de La Pasiega un burro atado a una valla"

Publicado 21/04/2018 13:13:33 CET

El ministro insta al Gobierno a trabajar por Cantabria en vez de a dedicarle a él "9 de cada 10 ruedas de prensa" o "promociones de libros"

SANTANDER, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha pedido al Gobierno de Cantabria que no se ponga a "cargar" y no "arremeta" contra el Puerto de Santander y se dedique, en su lugar, a "defender" esta infraestructura y, también, a "trabajar" por la región en vez de generar "provocaciones" o "conflictos" en los que él, ha dicho, no va a entrar.

El dirigente del PP y exalcalde de la capital cántabra ha respondido así, este sábado en un acto en esta ciudad, a la denuncia que hizo ayer el socio regionalista del Ejecutivo autonómico, según la cual, y en base a un informe de Puertos del Estado, desde el Ministerio justificarían su "no apoyo" al centro logístico proyectado por el bipartito en el llano de La Pasiega, en Piélagos, a que prevé que el Puerto crezca con "rellenos" en la Bahía, afirmaciones "absurdas" que "no merecen ni un solo comentario".

Frente a ello, De la Serna ha vuelto a instar al PRC-PSOE a que se pongan a "trabajar" por Cantabria en general y en este proyecto en particular, ya que por ahora el ministro "lo único" que ve, y "a pesar de que dijeron que iban a empezar ya las obras, es un burro atado a una valla".

"Y mucho me temo que vamos a seguir viendo el burro atado a la valla durante mucho tiempo", ha augurado en relación a esta actuación el dirigente 'popular', que ha considerado que en el Gobierno regional deben dedicarse "un poco más a Cantabria" y "un poco menos a esa obsesión con el ministro de Fomento, al que dedican nueve de cada diez ruedas de prensa", ha comparado.

"En vez de dedicar el esfuerzo y el cien por cien del tiempo a hacer promociones de libros para enriquecimientos personales que se dediquen a trabajar por Cantabria", ha insistido De la Serna.