Los sindicatos anuncian movilizaciones si no se desbloquea el convenio del metal

Actualizado 12/02/2018 13:53:57 CET

SANTANDER, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT han anunciado que convocarán movilizaciones si no se desbloquea la negociación del nuevo convenio colectivo de la industria siderometalúrgica de Cantabria.

Los sindicatos han calificado de "ridículos" los incrementos salariales que propone la patronal, Pymetal, y han avanzado movilizaciones "que pueden ser largas" y "seguramente" incluyan paros que pueden acabar en una huelga del sector si "en breve" no se llega a un acuerdo en la negociación, que todavía "no está rota" aunque actualmente "las posibilidades de acuerdo son pocas".

Así lo han dicho en declaraciones a los medios tras una asamblea de delegados de CCOO y UGT del sector --que emplea en la región a unas 20.000 personas-- el secretario de la Federación de Industria de CCOO, Daniel San Miguel, y el secretario de Acción Sindical de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT, Carlos Meneses.

San Miguel ha explicado que la negociación colectiva está "bloqueada", tras concluir 2017 y llevar lo que va de año "intentando firmar" un convenio con la patronal a través de una plataforma de trabajadores que demandaba incrementos salariales "por encima" del 2,5%, con cláusulas de revisiones. Los empresarios han respondido "intentando quitar derechos que ya tenemos en el convenio colectivo" y con incrementos salariales "ridículos", del "1,1% ó 1,3%", que suponen para cada trabajador "un euro al mes o poco más".

Y eso en un contexto de crecimiento de los beneficios empresariales, de la productividad, del Producto Interior Bruto (PIB) y "de todos los parámetros" industriales y empresariales. "Esos beneficios que están teniendo las empresas no los están trasladando a los trabajadores del sector", ha denunciado el sindicalista.

La patronal ha restringido la negociación al incremento salarial, algo que aceptaron los sindicatos para "desbloquear" el convenio de 2017, que ya estaba vencido, pero en la última reunión en enero Pymetal redujo los aumentos que había propuesto en diciembre e incrementó la duración del convenio a 2017-2019, a lo que UGT y CCOO se han negado.

El último ofrecimiento sindical es "para dar tiempo al sector y que no haber más conflictividad" era cerrar 2017 y negociar posteriormente "todas las condiciones" para 2018 y 2019, "pero también se ha negado la patronal".

"Si no se soluciona, esto puede acabar mal", ha advertido San Miguel, que ha recordado que el siderometalúrgico ha sido "siempre" un sector "reivindicativo".

PROPUESTA SINDICAL

En concreto, los sindicatos proponen para 2017 un incremento salarial del "1,8% ó 1,9%, en la media de la subida del convenio del sector de toda España" frente al 1,3% que ofrece la patronal, de modo que la diferencia es de medio punto, ha precisado Meneses.

Además, UGT y CCOO plantean a Pymetal introducir en el convenio la cláusula de subrogación, algo que llevan "años" intentando sin resultado.

En caso de que no se acepten sus demandas, los sindicatos anuncian movilizaciones. "No hay fecha fija porque la negociación no está rota, pero las posibilidades de acuerdo son pocas y necesitamos hacer esto para mostrar a la otra parte en qué posición estamos, porque ha entendido que no somos capaces de movilizarnos. Vamos a demostrar que sí pero no tenemos fechas definitivas; las fijaremos en función de las negociaciones", ha explicado el representante de FICA al término de la asamblea, que se ha celebrado en la Escuela Superior de Náutica.