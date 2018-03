The Reverend Shawn Amos trae a Santander su potente directo

Actualizado 10/03/2018 21:03:59 CET

El concierto, organizado por Los Huesos de Portobello, se celebrará este domingo 11 a las 20.30 horas en El Almacén de Little Bobby

The Reverend Shawn Amos, un veterano músico nacido en Nueva York y afincado en Los Ángeles que comenzó su carrera en los años 70 junto a leyendas como Marvin Gaye o Quincy Jones, presentará en Santander su potente directo cargado de blues y soul americano en un concierto organizado por Los Huesos de Portobello y que se celebrará en El Almacén de Little Bobby este domingo 11 de marzo a partir de las 20.30 horas.

"The Reverend Shawn Amos es un predicador del blues y el soul. Su voz seductora y su forma de tocar la armónica convierten a quien lo escucha en un creyente desde la primera nota y transforman cualquier local del mundo en un auténtico club del Chicago. Su directo, contundente y emocional, es un viaje a tiempos pretéritos", han explicado los organizadores a través de una nota de prensa.

Hijo del agente musical Wally 'F+amous' Amos y de la cantante de rhythm and blues Shirleey May, Shawn ha trabajado a lo largo de su trayectoria con artistas como The Dirty Dozen Brass Band o el reputadísimo batería de rock Gregg Bissonette. Su carrera como productor incluye la supervisión de nuevos talentos y de retrospectivas de celebridades como Solomon Burke, John Lee Hooker y Johny 'Guitar' Watson.

"En sus directos, este excepcional frontman neoyorkino combina como nadie temas propios con versiones de grandes estrellas. Entre sus discos más representativos están 'Thank You Shirl-ee May', 'Tells It' o el aplaudido 'Loves You'. Ahora llega a Europa con 'Breaks It Down', un trabajo que incluye cortes tan potentes y elegantes como 'We've Got To Come Together' o 'Love and Understanding', entre otros muchos", han señalado desde Los Huesos de Portobello.

El Almacén de Little Bobby (Calle del Sol 20, Santander) abrirá sus puertas este domingo a las 20 horas y está previsto que el directo de The Reverend Shawn Amos y su banda comience a partir de las 20.30 horas. Las entradas se pueden comprar de forma anticipada por 14 euros en la Tienda SOF de Santander (Calle Cubo, 1) o a través de internet en entradas.liberbank.es y por 17 euros en taquilla el mismo día del evento.