El roadshow de Fundación ONCE acerca el empleo a jóvenes con discapacidad

ONCE

Actualizado 03/09/2018 14:14:43 CET

TORRELAVEGA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La entidad para la formación y el empleo Inserta Empleo, de la Fundación ONCE, ha puesto en marcha hoy en Torrelavega el roadshow 'No te rindas nunca', que con el lema 'Esta oportunidad no pasa todos los días' viaja por 15 comunidades autónomas y 78 localidades españolas durante tres meses para acercar a los jóvenes con discapacidad al empleo.

Concretamente, esta unidad móvil tiene como objetivo atraer a jóvenes con discapacidad y dotarles de recursos que mejoren su empleabilidad, y puede visitarse hoy y mañana en el Boulevard Demetrio Herrero, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

La iniciativa, que se integra en el plan de inclusión laboral de jóvenes con discapacidad del proyecto 'Activa Tu Talento', en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) cofinanciado por el Fondo Social Europeo, ha sido presentada este lunes por el alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero; la responsable de Inserta Empleo en Cantabria, María Ángeles Martínez; y la delegada de la ONCE en la región, Raquel Pérez Valcárcel.

La unidad móvil está dotada del personal y las áreas necesarias para informar a los jóvenes que las visiten de los recursos que tienen a su alcance para formarse y responder a la actual demanda de empleo, y cuentan con un espacio grupal para el desarrollo de talleres, así como un área privada destinada a las entrevistas individuales y una zona de trabajo para la inscripción de candidaturas.

Los visitantes que deseen inscribirse tendrán que llevar el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, el certificado de inscripción como demandante de empleo y el DNI.

Con ello, podrán participar en cuatro talleres: 'La actitud que me impulsa', orientado a entender la actitud propia desde una perspectiva mental, emocional y corporal; 'Talentos únicos y diversos', para reconocer sus talentos personales y profesionales, indagando en las cosas en las que destaca, en sus pasiones y orientación profesional; 'El poder de una visión' para generar en el candidato una ruta profesional a cinco años y ayudarle a identificar dónde quiere llegar profesionalmente a través de dinámicas como la arteterapia; y 'Comienza la aventura', destinado a ayudarles a redactar su CV.

El roadshow contará con cuatro unidades móviles que irán recorriendo de forma simultánea el territorio español y estarán situadas de 1 a 4 días en las ubicaciones elegidas para cada localidad, con el objetivo de atraer en total a 5.000 jóvenes parados de entre 16 y 29 años de toda España que posean una discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

En concreto, en Cantabria se registran en la actualidad 2.000 personas desempleadas con discapacidad de un total de 7.000 ocupados, lo que representa el 28,57%. El total de contratos a jóvenes de menos de 25 años en esta comunidad, de enero de 2016 a junio de 2018, es de 226. Por otra parte, el número de jóvenes entre 16 y 29 años es de 800 (3,4%), de un total de 26.900 personas que pertenecen al colectivo de la discapacidad.

Tal y como ha señalado Pérez Valcárcel, la ONCE destina cada año el 3 por ciento de la recaudación de los productos de juego, su "principal fuente de financiación", a los proyectos de Fundación ONCE, lo que ha supuesto en 2018 una cifra "muy próxima a los 60 millones de euros".

Por su parte, el alcalde de Torrelavega ha agradecido a la Fundación la puesta en marcha de este programa, ya que el empleo es "la prioridad" para la ciudad y, "si buscar empleo en este momento es difícil, más lo es para una persona con discapacidad", ha lamentado.

Así, ha dicho que el número de jóvenes con discapacidad en desempleo es "todavía muchísimo mayor" que el del resto de jóvenes, y que en la ciudad "todo lo que se haga por el empleo siempre se recibe con inmensa satisfacción".

INSERTA EMPLEO

Según datos del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE (ODISMET), en España hay 89.400 jóvenes con discapacidad de entre 16 y 24 años, lo que representa el 4,9% de la población activa en España, y su tasa de paro se situó en 2016 en el 60,6%, 32 puntos más que la del colectivo de jóvenes sin discapacidad (28,6%).

Gracias a los cursos y talleres de Inserta Empleo se han formado --entre 2016 y 2018-- 26.528 alumnos, y más de 19.980 personas con discapacidad lograron un contrato de trabajo gracias a Fundación ONCE y su grupo empresarial. Mediante la firma de convenios, esta entidad trabaja con más de 90 empresas y entidades colaboradoras, entre las que se encuentran compañías pertenecientes a los sectores bancario, energético, distribución y construcción