UCC censura que Sanidad culpe a usuarios de la saturación de urgencias

UCC niega que se debe a casos que puedan resolverse en el centro de salud porque Valdecilla admite que el último colapso fue en boxes

Unión de Consumidores de Cantabria (UCC) pide a la Consejería de Sanidad del Gobierno regional que "deje de echar la culpa" a los usuarios de la saturación de urgencias, y niega que casos que acuden al hospital puedan resolverse en el centro de salud, porque Valdecilla admitió que el "último colapso" tuvo lugar en la zona de boxes.

La UCC urge al departamento que dirige María Luisa Real a que "solucione de una vez los frecuentes colapsos, largas esperas, riesgos de contagio, y la falta de dignidad e intimidad de los pacientes hacinados en salas de espera y pasillos".

En un comunicado la asociación explica que, ante las quejas recibidas, el pasado 11 de mayo remitió un escrito a la Consejería solicitando que resuelva la "saturación cotidiana" de Urgencias y que se facilite una asistencia sanitaria "digna" a los cántabros, "sin las esperas mayúsculas de cuatro y seis horas a pie firme -que refieren algunos usuarios-, ni pacientes hacinados compartiendo gérmenes y doliéndose a la vista de todos".

Las autoridades sanitarias han respondido atribuyendo la saturación a la "falta de educación de los usuarios" y justificando la calidad del servicio en la "satisfacción" que detectan las encuestas sobre el sistema cántabro de salud.

Además, en su escrito de respuesta, Sanidad reconoce que el número de pacientes que atiende el servicio de Urgencias de Valdecilla es "desproporcionado" con relación a otros hospitales de España.

"Es decir, que se conforman con el diagnóstico y no van a hacer nada por resolver la situación", explican desde la Unión de Consumidores. "Es evidente que si no hubiera pacientes no habría colapso. La cuestión es que si existe esa demanda sanitaria hay que atenderla", remacha.

En este sentido, UCC incide en que "no se puede pedir a la población que no enferme o que no se rompa una pierna simplemente porque ni hay espacio ni suficientes profesionales sanitarios para atenderles de forma digna y en un plazo razonable".

Y lamenta que las autoridades sanitarias hayan "tomado por costumbre justificar la frecuente saturación de urgencias" por la "falta de educación" de los ciudadanos que, "al parecer, utilizamos mal los servicios y acudimos al hospital por cuestiones sin importancia".

"Pero resulta que eso no es verdad", zanja la organización, al explicar que tras el colapso del pasado lunes 2 de julio el propio hospital reconoció a través de la prensa que "el atasco se generó en la zona de boxes, donde ingresan las patologías más relevantes, no en las consultas donde ellos mismos -el triaje de la entrada- derivan los casos menos graves".

"Por tanto, la saturación de urgencias no se debe a casos que se podrían solucionar en un centro de salud", consideran en Consumidores. "Da la impresión de que la saturación del servicio es ya prácticamente permanente y, lo que es peor, aceptada por el hospital que no corrige las deficiencias del servicio", se quejan.

URGENCIAS DE VALDECILLA, EN CRISIS PERMANENTE

UCC denuncia que las Urgencias de Valdecilla viven una situación de "crisis permanente": "La imagen habitual se parece más de emergencia imprevista ante una catástrofe, que al trato digno que cualquier ciudadano puede razonablemente esperar en nuestro país", censuran al respecto.

Para finalizar, recuerdan que "la realidad que sufren los pacientes es una masificación peligrosa para su salud y degradante respecto a los derechos a la propia dignidad e intimidad que les otorga la ley como usuarios de un servicio público de salud".