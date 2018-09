UGT asocia el aumento del paro con un verano "muy precario" en el empleo

Publicado 04/09/2018 10:15:19 CET

El 94% de los contratos estivales han sido temporales

SANTANDER, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT ha asociado el incremento del paro el pasado mes de agosto en Cantabria a un verano "de por sí muy precario en el empleo" con un 93,9% de contratos temporales (72.172 de los 76.893 suscritos de junio a agosto), la cuarta mayor tasa de temporalidad contractual en los últimos tres meses de todo el país, sólo superada por Extremadura (96,73%), Andalucía (94,64%) y Navarra (94,11%).

Según el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, el aumento del paro el pasado mes de agosto rompe una tendencia positiva de cinco meses consecutivos de disminución del desempleo, aunque en su opinión, era "algo previsto" teniendo en cuenta "la pobre calidad" del empleo generado y de los contratos de trabajo suscritos en este trimestre veraniego, "donde se ha superado en temporalidad a cualquier autonomía especialmente dependiente del turismo en este período como la nuestra", ha afirmado en un comunicado.

A su juicio, el problema del mercado laboral de Cantabria es tanto de cantidad como de calidad del empleo. En este sentido ha recordado que durante todos los meses del verano la comunidad "ha rozado" el 94% de contratos temporales con un predominio "claro" de los de menor duración y más precarios, por "lo que no es de extrañar que ahora esos contratos tan efímeros se traduzcan en más paro", ha valorado.

Para Carmona, algo que no ha cambiado el verano es que más de la mitad de los desempleados de Cantabria siguen sin percibir ningún tipo de prestación (16.470 en la última estadística facilitada hoy del mes de julio) y que la tasa de cobertura por desempleo (54,43%) se mantiene como una de las más bajas del país y cada vez se aleja más de la media nacional (60,10%).

Por todo ello, para el sindicalista "éste no es el camino a seguir porque Cantabria no puede depender de que lleguen más o menos turistas a la región para que se firmen más o menos contratos de trabajo temporales que nos permitan reducir el desempleo pero sólo durante una breve temporada". Además, ha advertido que "el gran problema de la hegemonía de empleos muy eventuales y precarios ya no es exclusivo en los servicios y en el turismo".