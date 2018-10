UGT seguirá con las movilizaciones contra las cajas autocobro de Lupa

Publicado 10/09/2018 13:25:35 CET

Hasta que la empresa garantice por escrito que no afectarán al empleo

SANTANDER, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT ha anunciado hoy su intención de proseguir con las movilizaciones contra las cajas autocobro implantadas por los supermercados Lupa mientras la empresa no garantice por escrito que no afectarán al empleo de los cajeros y cajeras de la plantilla, según ha anunciado el secretario general de la sección sindical ugetista en la firma de distribución comercial, Jesús López, durante una concentración de protesta convocada por el sindicato.

En el transcurso de la movilización, convocada ante el primer establecimiento que ha implantado las cajas autocobro en la región en la calle Calderón de la Barca de Santander, el sindicalista ha explicado que no aceptan las cajas autocobro porque donde se han instalado han provocado pérdida de empleo en otras empresas.

"La dirección de Lupa habla de que las cajas autocobro que se ha instalado son sólo un proyecto piloto, que no se extenderán por los demás establecimientos de la región y que no afectarán al empleo, aunque se niega a plasmar ese compromiso por escrito, lo que no garantiza nada", ha agregado López, que ha indicado que la sección sindical de UGT en la empresa se volverá a reunir en los próximos días para decidir las siguientes acciones de protesta a realizar.

El sindicalista ha recordado que Lupa, la empresa privada con mayor volumen de empleo en la región, tiene en la actualidad una plantilla de 1.900 trabajadores en Cantabria, de los que un 35% (más de 600) son personal de caja, por lo que las cajas autocobro son "una seria amenaza para muchos trabajadores".

Preguntado sobre la posibilidad de que el sindicato convoque una huelga por estas nuevas máquinas, López afirmó que "iremos paso a paso", aunque si implican la pérdida "de un solo puesto de trabajo", las movilizaciones "irán a más" y no descartan una huelga.