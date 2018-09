La UIMP inviste Honoris Causa a Ainhoa Arteta y Teresa Rodrigo, "referentes para las mujeres"

Actualizado 13/09/2018 12:17:59 CET

La Universidad clausura sus Cursos de Verano 2018, con 203 cursos, con 2.200 ponentes y 6.600 alumnos

SANTANDER, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ha investido este miércoles a la soprano Ainhoa Arteta y a la investigadora de física de partículas Teresa Rodrigo Doctoras Honoris Causa, destacando de ellas que son un "referente para las mujeres" y "una prueba de que al margen de cualquier otra cuota o consideración, la dedicación y la valía son reconocidos cuando en ellas brilla la excelencia".

Para el rector de la UIMP, Emilio Lora-Tamayo, Arteta es "un orgullo para todos los españoles" y su "excelencia" ha sido "reconocida" nacional e internacionalmente.

Así, ha citado su nombramiento como académica de Real Academia de Bellas Artes de Cádiz o los premios que le han concedido, por ejemplo, el Metropolitan Opera National Council Auditions de Nueva York y el Concours International de Voix d'Opera Plácido Domingo de París (Francia).

Y ha recordado que Arteta ha actuado en foros como el Covent Garden, el Carnegie Hall o la Scala de Milán bajo la dirección de maestros como Neville Marriner, Christian Badea, Gianandrea Noseda o Pablo González.

En cuanto a Rodrigo, ha destacado su papel "crucial" en la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN, por sus siglas en inglés), no solo por sus aportaciones científicas en proyectos y experimentos como los que contribuyeron a demostrar experimentalmente la existencia del Bosón de Higgs, sino "porque su trabajo, su capacidad, su competencia, su buen hacer y su vocación formadora abrieron literalmente la puerta del CERN a muchos investigadores españoles de física de partículas".

A su juicio, Rodrigo dejó "consolidada" una vía que a día de hoy es transitada "por todos ellos en distintos programas de movilidad que contribuyen de forma sustancial a la buena salud y a la resonancia internacional de nuestra Física Atómica y nuestra Física de Altas Energías y de partículas".

"Imitando la costumbre de alpinistas y senderistas, bien podría pasar a llamarse la Vía Teresa Rodrigo', Vía 'ferrata' por estar sembrada de ayudas que Teresa ha contribuido a posibilitar", ha apostillado. Además, según Lora-Tamayo la Ciencia y sus aplicaciones, junto con el Arte y sus creaciones son "los dos mayores logros de nuestra especie" y probablemente "los únicos de los que podemos sentirnos plenamente orgullosos".

Así lo ha dicho el rector de la UIMP en la ceremonia de clausura de los Cursos de Verano 2018 de esta universidad, acto al que han asistido el ministro de Universidades, Ciencia e Innovación, Pedro Duque; el delegado del Gobierno en Cantabria y secretario general de los socialistas cántabros, Pablo Zuloaga; la vicepresidenta del Ejecutivo cántabro, Eva Díaz Tezanos; la presidenta del Parlamento de Cantabria, Dolores Gorostiaga; o la alcaldesa de Santander, Gema Igual, entre otros.

ARTETA: "EL CORAZÓN PERECE, EL ALMA ES ETERNA"

En esta clausura se ha investido Doctora Honoris Causa en Bellas Artes a Ainhoa Arteta en reconocimiento a su "extraordinaria aportación" en este campo y "en particular" a su contribución en el campo lírico y la interpretación escénica, tal y como ha dicho el secretario general de la UIMP, Miguel Ángel Casermeiro. La 'laudatio' a Arteta la he leído Lora-Tamayo en representación de la presidenta de la Fundación Albéniz, Paloma O'Shea, que no ha podido asistir al acto.

A Teresa Rodrigo se le concede el Honoris Causa en Ciencias por su "extraordinaria aportación" al campo de la física de partículas elementales y "particularmente" por su participación en experimentos que permitieron hallazgos como el del quark top (1995) y del Bosón de Higgs (2012). Su 'laudatio' la ha escrito y leído la profesora de investigación del Instituto de Física Corpuscular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Carmen Rodrigo.

Arteta, tras ser investida, ha asegurado que "no tiene palabras" para agradecer el estudio "tan increíble" que ha hecho O'Shea sobre su carrera y le ha dedicado este reconocimiento a sus padres e hijos por su apoyo porque "parecemos muy fuertes en el escenario, pero nos hundimos".

LA MÚSICA "ES EL LENGUAJE DEL ALMA"

En su opinión la música es "el lenguaje del alma" y en la vida existen dos amares y dos sentires, los correspondientes al corazón y al alma. "El uno siempre perece, porque el corazón es un órgano que perece. El alma no perece nunca, el alma es eterna", ha exclamado Arteta.

Además, ha dicho considerarse "afortunada" por "dedicar una vida entera a emocionar a través de la música, a expresar los sentimientos y sensaciones que compositores de todos los tiempos volcaron en sus partituras dejando parte de su alma en cada compas, haciéndola así imperecedera como el alma misma".

"RESPONSABILIDAD DE ENSEÑAR A DEBATIR LA DUDA"

Por su parte, Rodrigo, después de investida, ha expresado el "honor" que supone esta distinción y ha confesado que le tiene "abrumada", al tiempo que ha mostrado su agradecimiento a su familia, "a todos" los que han facilitado el desarrollo de su carrera profesional, como en la Universidad de Cantabria (UC) o el CSIC.

Además de hablar de la física de partículas, del Modelo Estándar y de su trabajo en el gran colisionador de hadrones del CERN, Rodrigo se ha referido a la "capacidad de dudar" y de "rechazar las certezas" que tienen la ciencia, así como a la "responsabilidad" que tienen los científicos de "enseñar a debatir la duda" y "proclamar el valor de la libertad y exigirla" para las generaciones futuras.

Finalmente, además de recordar los valores científicos de "integridad, pensamiento crítico, curiosidad, creatividad, libertad intelectual y capacidad de colaboración", ha incidido en que con el hallazgo del Bosón de Higgs se abrió "una ventana a lo desconocido" y que su siguiente reto es el estudio de la materia oscura. "Ojalá la naturaleza sea de nuevo amable y en las próximas décadas se pueda comprender lo que hasta ahora nos oculta", ha concluido.

BALANCE DE LOS CURSOS DE VERANO 2018

En el acto también se han dado a conocer datos "provisionales" de los Cursos de Verano 2018, a fecha de 30 de agosto, en el que la UIMP ha impartido en sus sedes de Santander un total de 203 cursos --139 en la Península de la Magdalena y 64 en el campus de Las Llamas--, que han congregado a unas 8.800 personas.

En concreto, han asistido en total unos 2.200 ponentes y conferenciantes y, por otro lado, 6.600 alumnos. De estos alumnos, 5.600 se han matriculado en actividades académicas y otros 1.000 han sido asistentes a actividades abiertas e invitados.

Para participar en estas actividades se recibieron cerca de 1.200 solicitudes de becas, otorgadas a 653 a estudiantes universitarios, con cargo a la partida del anterior Ministerio de Educación Cultura y Deporte -actualmente de Universidades, Ciencia e Innovación-- organismo que consigna los presupuestos de la Universidad para esta finalidad, y que en el ejercicio actual ha ascendido a 340.000 euros.

Asimismo, se han realizado 78 actividades culturales --sesiones literarias, conciertos, representaciones teatrales, veladas poéticas, ciclos de cine y exposiciones--, a la que han asistido en torno a 29.000 personas, entre las que destacan, en cuanto al número de participantes, las artes escénicas, las sesiones literarias y los conciertos de música.