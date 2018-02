Unanimidad del Parlamento para pedir a Fomento que vuelva a 'encender' autovías e instale sistemas antikamikazes

Publicado 05/02/2018 20:34:43 CET

PSOE y PRC ironizan con las obras "faraónicas" y el "maná" anunciado por De la Serna y le piden que cumpla la resolución del Parlamento

SANTANDER, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria ha instado, por unanimidad, al Ministerio de Fomento a volver a iluminar las autovías de la comunidad autónoma, al menos los puntos más sensibles, y a homologar e instalar los sistemas de bloqueo que eviten la entrada de vehículos en dirección contraria.

PP, Podemos y PRC, que entre los tres suman 28 de los 35 diputados de la Cámara regional, han transaccionado en el Pleno de este lunes --el primero del nuevo periodo de sesiones-- una iniciativa sobre este asunto que inicialmente habían presentado los regionalistas y que, en la votación en el Pleno, ha recibido el apoyo del PSOE y los dos diputados del grupo mixto Rubén Gómez (Cs) y Juan Ramón Carrancio (ex de Ciudadanos).

Pese a la unanimidad existente en la Cámara, varios de los diputados, como el 'popular' Francisco Rodríguez Argüeso o Carrancio, han reconocido que estos sistemas de bloqueo en las entradas no servirán para aquellos conductores que "quieren" ser kamikazes pero sí para los "despistes" y "confusiones".

"El que quiera liarla, la lía", ha dicho el parlamentario del PP y exconsejero de Obras Públicas.

Varios de los grupos han coincidido en resaltar que "valen más las vidas" que se pueden salvar que el coste de instalar estos sistemas.

"El coste de estos sistemas jamás va a costar más que el rescate de las autovías", ha ironizado el portavoz del grupo socialista, Víctor Casal, que ha pedido al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que "deje de lado alguno de sus proyectos faraónicos" y preste atención a iluminar las autovías de Cantabria e instalar estos sistemas para salvar vidas en las carreteras. "Aunque eso no da tantas fotos", ha añadido.

Por ello, el portavoz socialista ha opinado que el ministro de Fomento y exalcalde de Santander "no puede seguir poniéndose de perfil" en este asunto.

En cuanto a la iluminación, el diputado de Podemos ha considerado una "barbaridad" que las farolas de las autovías estén apagadas es y ha advertido de que la ausencia de luz en la carreteras genera "muertos y heridos".

Por su parte, el portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha criticado que el ministro, al ser preguntado por la iluminación de las autovías hace una semana en el Foro de la Ser, no contestara qué va a hacer el Ministerio y ha opinado que no lo hizo porque "no tiene ninguna intención de iluminar las autovías"

"Va a enviar un mana de 3.000 millones de euros para obras pero no va a iluminar nuestras autovías", ha ironizado el regionalista, que ha confiado en que, tras la aprobación este lunes de la iniciativa en el Parlamento por unanimidad, De la Serna anuncie en su "próxima presencia en Cantabria" --donde "se pasa la vida", ha añadido-- que va a cumplirla.

LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

En la iniciativa aprobada, se pide a Fomento que "en el plazo de tres meses ponga en marcha" todas las "actuaciones necesarias" para, primero, homologar los sistemas de bloqueo que eviten la entrada en las autovías en sentido contrario y, después, "se acometa de manera inmediata" su instalación en la comunidad autonómica, sobre todo en aquellas que "sean técnicamente más peligrosas y susceptibles de confusión y despiste por parte de los conductores".

También en la iniciativa, se llama al Ministerio que estudie el "impacto" en la seguridad vial de mantener sin iluminación las autovías de Cantabria y acometa "de manera inmediata las medidas para iluminar las entradas y salidas, los carriles de aceleración y desaceleración, los pasos cercanos a núcleos urbanos y las conexiones e intersecciones con otras carreteras o vías urbanas por las que transitan peatones y ciclistas, donde en numerosas ocasiones la visibilidad se ve reducida por cuestiones climatológicas".

Además, se llama al Ministerio a revisar la orden sobre los criterios de iluminación de carreteras a cielo abierto y túneles que permita establecer iluminación viaria en Cantabria bajo nueva tecnología eficiente para el refuerzo de la visibilidad y seguridad vial.

También se insta al Ministerio a "evaluar y revisar" las condiciones lumínicas para mejorar la seguridad y visibilidad para el resto de las carreteras del Estado que quedaron afectadas por la aplicación del Real Decreto de 2008 por el que se aprobó el reglamento de eficiencia energética e instalaciones de alumbrado exterior.

Además, se llama al Gobierno de Cantabria a que estudie y evalúe el impacto de la falta de iluminación en las carreteras, en especial, de los pasos cercanos a los núcleos urbanos y las conexiones e intersecciones con otras carreteras.

El Parlamento de Cantabria ha aprobado esta iniciativa menos de un mes después del accidente ocurrido la noche del 12 de enero en la A-8 a la altura de Caviedes en el que fallecieron tres personas por una colisión frontal entre dos vehículos, uno de ellos que iba en dirección contraria.

DESFIBRILADORES

Por otro lado, el Pleno del Parlamento ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley del diputado del grupo mixto Juan Ramón Carrancio, negociada con el PSOE y el PP, que insta al Gobierno a introducir mejoras en la iniciada regulación de la instalación y la utilización de desfibriladores externos fuera del ámbito sanitario, así como la formación y autorización de las entidades formadoras para este uso.

Se propone que en situaciones excepcionales, cualquier persona pueda utilizar un desfibrilador pero "con las garantías sanitarias y de seguridad necesarias, en contacto con el servicio de emergencias sanitarias".

Además, se pide la instalación obligatoria de desfibriladores externos y personal responsable formado en centros comerciales; aeropuerto, puerto y estaciones de autobuses y ferrocarril de poblaciones de más de 20.000 habitantes; espacios para espectáculos con aforo de más de 500 personas; e infraestructuras deportivas con al menos 350 usuarios diarios.