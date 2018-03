Verónica Ordóñez presenta su candidatura a la Secretaría General de Podemos

Publicado 09/03/2018 10:23:41 CET

SANTANDER, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos en el Parlamento de Cantabria e integrante del Consejo Ciudadano Autonómico, Verónica Ordóñez, ha anunciado hoy a través de un comunicado de prensa su intención de concurrir al proceso de primarias para ocupar la Secretaría General de Podemos Cantabria.

En el mismo también deja abierta la puerta a un posible acuerdo con Luis del Piñal, miembro, como ella, del Consejo Autonómico Ciudadano saliente, y que ya ha anunciado su candidatura. Del Piñal además de presentarse como candidato a la Secretaría General de Podemos encabeza una lista, la denominada 'Cantabria en Marea', al Consejo Ciudadano Autonómico.

Ordóñez explica en su comunicado que está manteniendo conversaciones con Del Piñal desde que presentó su candidatura y que "es mucho más lo que nos une que lo que nos separa". "Y voy a poner todo de mi parte para que lleguemos a un acuerdo", asegura.

En este sentido, también afirma que estará "encantada de hablar con más gente para alcanzar consensos que nos permitan seguir trabajando para construir la Cantabria que nos merecemos".

"Lo que todo Cantabria pide a gritos es un cambio, y yo me voy a dejar la piel para conseguirlo. Es el momento de que todas pongamos lo mejor de nosotras. Nos necesitamos todas", enfatiza.

"Hay posibilidades para una Cantabria más digna. Es hora de trabajar por un proyecto fuerte construido por y para la mayoría social. Frente a una sucesión de gobiernos que no han hecho si no precarizarnos y empobrecernos, se impone la necesidad de construir una alternativa amplia que se articule más allá, pero también a través, de una herramienta electoral para devolver nuestra tierra a su gente. No es un reto sencillo pero sí tremendamente ilusionante", dice la portavoz en su escrito.

Ordóñez explica que ha tomado esta decisión tras muchas conversaciones con compañeros de dentro y fuera de Podemos que le han "apoyado enormemente" y "animado" a dar este paso. "Me presento para seguir aportando todo lo que tengo. Es el momento de estar unidas, de respetarnos aún entre diferentes. Somos diversas y debemos sentirnos orgullosas de ello", ha dicho.

En su opinión, Cantabria necesita un Gobierno que priorice las necesidades ciudadanas y respete sus compromisos. "Necesitamos una Renta Social Básica digna que no se convierta en una trampa de pobreza. Porque en Cantabria no sólo es pobre quien no tiene un empleo sino que también quienes trabajan tienen alto riesgo de caer en la pobreza", subraya.

También apuesta por un Gobierno que defienda y garantice el derecho a la vivienda, destinando los recursos necesarios para tener un parque público de vivienda "en condiciones" y que respete las propuestas legislativas de la sociedad civil encaminadas a ello. "Un Gobierno que no hipoteque en hormigón el futuro de nuestros jóvenes y nuestras hijas y que no las condene al desempleo, la precariedad o la emigración. Un Gobierno que favorezca el retorno de nuestra gente".

La podemita también apuesta por la defensa del patrimonio propio y su respeto, por no especular con el medio rural y por una Cantabria en la que el feminismo sea "la columna vertebral de todas las políticas públicas para construir un futuro entre iguales".