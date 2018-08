Vielva denuncia el incumplimiento del plan de seguridad en la plaza de toros y la Campa el día de Santiago

Publicado 01/08/2018 12:49:45 CET

SANTANDER, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala no adscrita Cora Vielva ha denunciado el incumplimiento del Plan de Seguridad de Santander el 25 de julio, día de Santiago, tanto en la plaza de toros como en la Campa de la Magdalena puesto que, a pesar de tratarse de eventos que concentraron a más de mil personas, no había retén de bomberos, en el caso de la Campa, "en ningún momento", cuando además se advirtió a los asistentes de que tuvieran "precaución" dado que el suelo se había cubierto con paja y arena.

Así, según ha informado en rueda de prensa, antes del concierto de The Jacksons, en una pantalla se advertía textualmente que "por las condiciones meteorológicas adversas de los últimos días nos hemos visto obligados a adecuar el terreno. Pedimos por favor máxima precaución con arrojar colillas o cualquier tipo de material inflamable al suelo".

Vielva ha explicado que los bomberos, y especialmente el cabo al mando, tuvieron ese día una "actuación excepcional" en la extinción de los dos incendios que se declararon en la ciudad --en la calle San Sebastián y en Cazoña--, que desplazaron todas las dotaciones para atenderlos.

De este modo, los bomberos que estaban en la plaza de toros acudieron al de la calle San Sebastián y no llegaron a estar presentes en el concierto de La Campa, ha relatado Vielva, que ha denunciado la "mala gestión" del Ayuntamiento, al que ha acusado de no haber "sabido velar por la feria ni actuar de forma responsable", pese a que los dos incendios se han resuelto "de forma excepcional" porque "un cabo ha hecho el trabajo que no le correspondía".

En este sentido, ha denunciado que ese día "se echaba en falta" al jefe de Bomberos, José Ignacio Trojaola; a la jefa de Intervención, Elena Ordás; y al coordinador de Servicios de Emergencia, Luis Hernández Castillo.

Todos ellos, ha dicho, cobran del Ayuntamiento entre 70.000 y 100.000 euros al año, incluido un complemento de disponibilidad, pero "no han estado presentes en los incendios más importantes ni el día más importante de Santander", por lo que la concejala preguntará en el Pleno los motivos por los que "no estaban" disponibles el día 25 y ha pedido al Ayuntamiento que abra un expediente informativo.

La concejala ha insistido en que el jefe del Servicio "podía haber resuelto esta problemática" porque "había bomberos de Santander en sus casas para ser llamados y bomberos voluntarios activados" pero nadie les avisó.

"Pido al Ayuntamiento que sea responsable de sus actos" porque el día de Santiago "pudimos sufrir más problemas que los dos incendios", ha manifestado Vielva, para quien "no estamos bien representados en el tema de seguridad".

Igualmente se ha referido a la "falta de respeto" a los asistentes del concierto de David Guetta, criticando la "mala gestión del Ayuntamiento".

Respecto a la Feria de Día, ha recordado que las casetas se han reducido de 70 a 36 debido, en su opinión, a que el formato "ha quedado obsoleto".

"El modelo del PP de las fiestas de la Semana Grande está agotado desde hace muchos años, dada su falta de originalidad y la carencia de novedades. Cada año van a peor, hay menos interés por los vecinos y menor afluencia de visitantes", ha recalcado.