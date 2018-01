Vintage Trouble cierra en Santander su gira española con entradas agotadas

Publicado 09/01/2018 15:46:42 CET

SANTANDER, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Escenario Santander ha colgado el cartel de 'entradas agotadas' para la actuación de la banda californiana Vintage Trouble, que llega a la capital cántabra este sábado, 13 de enero, en el marco de los conciertos del Año Jubilar Lebaniego, con Los Bengala como teloneros.

El de Santander será el último de los cinco conciertos que la banda californiana ofrecerá en su breve gira por España, que también alcanzará Logroño, Barcelona, Valencia y A Coruña, antes de continuar por Europa y el resto del mundo.

La última gira de Vintage Trouble por España del pasado mes de junio dejó un sabor agridulce por la abrupta cancelación de los conciertos de Valencia y Barcelona por problemas de salud del guitarrista Nalle Colt, quien sufrió un ataque epiléptico y tuvo que ser hospitalizado.

El soul rock que defiende el grupo tiene cuatro almas (Richard, Nalle, Rick y el incansable Ty) y muchas influencias confesadas: Zeppelin, Who, Beattles, los Stones, Cream, Motown, Stax, Prince, Stevie Wonder, EWF, Donny Hathaway, Otis, Tina Turner; el jazz de los años 40 y 50; el blues, la música rock y el flamenco.

Vintage Trouble se presenta en el escenario como un torbellino de energía escénica, con el vocalista Ty Taylor a la cabeza, y su éxito ha sido imparable desde que publicase su primer álbum ('The Bomb Shelter Sessions'), un material muy crudo grabado en apenas tres días y que estuvo de gira durante cinco años.

El segundo trabajo de la banda fue un EP grabado en formato acústico ('1 Hopeful Rd.') en un solo día. Después de su publicación (2015), los californianos han incorporado a sus espectáculos en directo un pequeño set acústico que ha servido para evolucionar y reinterpretar algunas de sus mejores canciones.

Vintage Trouble está formada por el vocalista Ty Taylor que junto a Nalle Colt (guitarra) formaron el núcleo de la banda en Venice Beach (California), invitando a formar parte del mismo a su buen amigo Rick Bario Dill para que fuera el bajista. Más tarde, Richard Danielson se unió a ellos encargándose de la batería.

Todos se conocían desde la infancia así que la química entre los miembros de la banda estuvo servida desde el comienzo, formando, más que una banda, una familia musical. Tras unos meses componiendo, la banda saltó al directo pateándose los escenarios de clubs locales en Los Angeles, tras lo cual, ya pudieron meterse en el estudio para en tan sólo tres sesiones, grabar su álbum de debut "The Bomb Shelter Sessions" con 12 temas.

De este álbum se extrajeron "Gracefully", "Nancy Lee", "Blues Hand Me Down" y "Still and Always Will", producidos por Peter McCabe con la ayuda de la propia banda, habiendo sido mezclado por Rogers Masson.

Vintage Trouble orientó desde el principio su carrera a triunfar primero fuera de los Estados Unidos, en concreto en Inglaterra. Consiguieron que Brian May les llevara de teloneros en varias fechas a comienzos de 2011 y también abrieron para BON JOVI en algunos estadios en la parte inglesa de su "The Circle Tour". En el año 2015 fueron teloneros de AC/DC en multitud de fechas. Ahora navegan y arrasan solos.