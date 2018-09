Zuloaga apuesta por dotar a Cantabria de un mapa de pecios

Publicado 19/09/2018 14:31:55 CET

SANTANDER, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pablo Zuloaga, ha destacado hoy la "riqueza cultural" de la región en materia de patrimonio subacuático, y ha dicho que es "fundamental" hacer un "análisis histórico" y un mapa de pecios, para poder proteger ese patrimonio para generaciones futuras".

"Hay que tomar medidas, porque lo que no se conoce no se puede proteger", ha dicho Zuloaga, quien ha confiado en que esta iniciativa de "grandes frutos" en términos de turismo e interés cultural e investigador, como ya ocurre en otras comunidades autónomas que sí han puesto en valor su patrimonio subacuático.

Es uno de los temas que ha estado sobre la mesa en la primera visita oficial que el delegado del Gobierno ha girado hoy a la Comandancia Naval. El comandante naval, Fernando Brinquis, ha abundado en la misma idea.

Según ha dicho, Cantabria es "especialmente rica" en este tipo de patrimonio, que es competencia del Gobierno regional a través de la Consejería de Cultura, si bien la Armada tiene competencias compartidas con la Guardia Civil para su vigilancia y colaboración en su conservación.

El comendante naval ha destacado que Cantabria tiene un patrimonio subacuático "muy valioso", con buques hundidos de "200, 300 años y puede que en algunos casos más", y zonas "especialmente ricas" como Santoña y Suances.

Brinquis ha explicado que a día de hoy no hay ninguna campaña abierta para levantar una carta de pecios, una iniciativa que considera "conveniente" porque "no se puede proteger aquéllo que no sabemos dónde está".